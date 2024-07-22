Петербурженка отсудила почти полмиллиона за травму дочери на площадке детсада

Мать пятилетней девочки, получившей перелом во время прогулки на площадке детского сада в Адмиралтейском районе, добилась компенсации морального вреда. Об этом 22 июля сообщает прокуратура Петербурга.



Ребёнок пострадал в июле прошлого года на детской площадке на Серпуховской улице. По данным ведомства, девочка провалилась правой ногой в проём между платформами игровой конструкции. Итог — закрытый перелом бедренной кости и тяжкий вред здоровью.

Прокуратура провела проверку по обращению матери и в её интересах обратилась в суд. Как следует из картотеки Ленинского райсуда, иск был подан к детскому саду № 101.

