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    Петербурженка отсудила почти полмиллиона за травму дочери на площадке детсада

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    Мать пятилетней девочки, получившей перелом во время прогулки на площадке детского сада в Адмиралтейском районе, добилась компенсации морального вреда. Об этом 22 июля сообщает прокуратура Петербурга.

    Ребёнок пострадал в июле прошлого года на детской площадке на Серпуховской улице. По данным ведомства, девочка провалилась правой ногой в проём между платформами игровой конструкции. Итог — закрытый перелом бедренной кости и тяжкий вред здоровью.

    Прокуратура провела проверку по обращению матери и в её интересах обратилась в суд. Как следует из картотеки Ленинского райсуда, иск был подан к детскому саду № 101.

    Требования прокурора были удовлетворены частично. Суд взыскал в пользу семьи 450 тысяч рублей. Эти деньги пойдут на медицинские расходы, реабилитацию и возмещение морального вреда, который получил ребёнок.

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    Комментарии 1

    Pravda17822 Июл 2024 в 12:22
    Молодец!
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