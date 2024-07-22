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    Макушка лета. Норма температуры в Петербурге начинает ползти вниз

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    Лето достигло середины, и главный синоптик Петербурга Александр Колесов подвел его промежуточные итоги. В городе было дождливее обычного и не так много солнца, но при этом постоянно тепло, и на этой неделе погода тоже остается отличной.

    В понедельник, 22 июля, мы проходим макушку лета, отмечает синоптик в своем Telegram-канале. Норма температуры в Петербурге 21–22 июля достигла максимума в +19,5 градусов и с завтрашнего дня начнет понижаться, к концу месяца приблизившись к +19 градусам ровно. В минувшие дождливые выходные среднесуточная температура в городе оставалась близкой к средним многолетним значениям, но при этом в целом в Петербурге стало теплее, чем в прошлом.

    «Если бы мы оценивали погоду пару лет назад, при старой норме, то говорили бы, что очень тепло, а температура на пару градусов выше этих многолетних значений. Вот так у нас потеплело за последние тридцать лет», — отмечает Колесов.

    В первых двух декадах июля в Петербурге было довольно тепло, а вот осадки уже превысили 100% от нормы и со следующими дождями могут приближаться к 100 мм за месяц. Последний раз более 100 мм осадков за месяц в городе выпадало в дождливые 2016 и 2017 годы.

    А вот солнца, хоть оно и светило каждый день, по суммарному свечению в течение первых двух декад было не так уж много. Сейчас сумма солнечных часов на 100 часов меньше рекорда 2021 года в 256 часов. «Но так и должно быть, так как засухи нет, осадков много, поэтому и облаков достаточно. Главное, что тепло постоянно», — подытожил синоптик.

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