Макушка лета. Норма температуры в Петербурге начинает ползти вниз

Лето достигло середины, и главный синоптик Петербурга Александр Колесов подвел его промежуточные итоги. В городе было дождливее обычного и не так много солнца, но при этом постоянно тепло, и на этой неделе погода тоже остается отличной.



В понедельник, 22 июля, мы проходим макушку лета, отмечает синоптик в своем Telegram-канале. Норма температуры в Петербурге 21–22 июля достигла максимума в +19,5 градусов и с завтрашнего дня начнет понижаться, к концу месяца приблизившись к +19 градусам ровно. В минувшие дождливые выходные среднесуточная температура в городе оставалась близкой к средним многолетним значениям, но при этом в целом в Петербурге стало теплее, чем в прошлом.