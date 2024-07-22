В Петергофе игра на подоконнике закончилась тяжёлыми травмами ребёнка

Мальчик попал в больницу в тяжёлом состоянии после падения из окна в Петродворцовом районе Петербурга. По предварительным данным, он соскользнул с подоконника.



Семилетнего пациента из Петергофа доставили в детскую городскую больницу № 1 накануне днём, стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 22 июля. Медики диагностировали ушибы, травмы головы, перелом бедра и компрессионные переломы позвонков.



По предварительным данным, ребёнок играл у открытого окна на третьем этаже частного дома и не удержался на подоконнике.

