В Петергофе игра на подоконнике закончилась тяжёлыми травмами ребёнка

Мальчик попал в больницу в тяжёлом состоянии после падения из окна в Петродворцовом районе Петербурга. По предварительным данным, он соскользнул с подоконника.
Семилетнего пациента из Петергофа доставили в детскую городскую больницу
По предварительным данным, ребёнок играл у открытого окна на третьем этаже частного дома и не удержался на подоконнике.
Сотрудники правоохранительных органов выясняют все обстоятельства случившегося.
20 июля травмы в результате падения из окон в разных районах города получили двое детей. Шестилетнего мальчика спасти не удалось.