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    В Петергофе игра на подоконнике закончилась тяжёлыми травмами ребёнка

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    Мальчик попал в больницу в тяжёлом состоянии после падения из окна в Петродворцовом районе Петербурга. По предварительным данным, он соскользнул с подоконника.

    Семилетнего пациента из Петергофа доставили в детскую городскую больницу № 1 накануне днём, стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 22 июля. Медики диагностировали ушибы, травмы головы, перелом бедра и компрессионные переломы позвонков.

    По предварительным данным, ребёнок играл у открытого окна на третьем этаже частного дома и не удержался на подоконнике.

    Сотрудники правоохранительных органов выясняют все обстоятельства случившегося.

    20 июля травмы в результате падения из окон в разных районах города получили двое детей. Шестилетнего мальчика спасти не удалось.

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