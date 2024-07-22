В России за ночь перехватили и уничтожили семьдесят пять украинских беспилотников

Семьдесят пять украинских беспилотников уничтожили в различных регионах России в ночь на 22 июля . Подробности сообщает Минобороны РФ.



Сорок семь беспилотников перехватили дежурные средства ПВО в Ростовской области. По одному было уничтожено в Белгородской, Воронежской и Смоленской областях. Семнадцать дронов перехватили над акваториями Черного и Азовского морей.

