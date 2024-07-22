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    В России за ночь перехватили и уничтожили семьдесят пять украинских беспилотников

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    Семьдесят пять украинских беспилотников уничтожили в различных регионах России в ночь на 22 июля. Подробности сообщает Минобороны РФ.

    Сорок семь беспилотников перехватили дежурные средства ПВО в Ростовской области. По одному было уничтожено в Белгородской, Воронежской и Смоленской областях. Семнадцать дронов перехватили над акваториями Черного и Азовского морей.

    Восемь беспилотников уничтожили в Краснодарском крае. Об этом же ранее говорил глава Туапсинского района Сергей Бойко. По данным оперштаба, в результате падения обломков повреждена инфраструктура НПЗ в Туапсе. Там ликвидируют возгорание на площади 50 квадратных метров.

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