В России за ночь перехватили и уничтожили семьдесят пять украинских беспилотников

Семьдесят пять украинских беспилотников уничтожили в различных регионах России в ночь на
Сорок семь беспилотников перехватили дежурные средства ПВО в Ростовской области. По одному было уничтожено в Белгородской, Воронежской и Смоленской областях. Семнадцать дронов перехватили над акваториями Черного и Азовского морей.
Восемь беспилотников уничтожили в Краснодарском крае. Об этом же ранее говорил глава Туапсинского района Сергей Бойко. По данным оперштаба, в результате падения обломков повреждена инфраструктура НПЗ в Туапсе. Там ликвидируют возгорание на площади