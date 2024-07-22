В Туапсе уничтожили восемь беспилотников

Восемь беспилотников уничтожили с помощью системы противовоздушной обороны в Туапсе в ночь на 22 июля . Об этом сообщает глава Туапсинского района Краснодарского края Сергей Бойко в своем телеграм-канале.



К пяти часам утра повреждений инфраструктуры не обнаружили. Пострадавших также нет.

На месте работают оперативные службы.

