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    В Туапсе уничтожили восемь беспилотников

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    3 комментария

    Восемь беспилотников уничтожили с помощью системы противовоздушной обороны в Туапсе в ночь на 22 июля. Об этом сообщает глава Туапсинского района Краснодарского края Сергей Бойко в своем телеграм-канале.

    К пяти часам утра повреждений инфраструктуры не обнаружили. Пострадавших также нет.

    На месте работают оперативные службы.

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