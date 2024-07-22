В Туапсе уничтожили восемь беспилотников

Восемь беспилотников уничтожили с помощью системы противовоздушной обороны в Туапсе в ночь на
К пяти часам утра повреждений инфраструктуры не обнаружили. Пострадавших также нет.
На месте работают оперативные службы.
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Восемь беспилотников уничтожили с помощью системы противовоздушной обороны в Туапсе в ночь на
К пяти часам утра повреждений инфраструктуры не обнаружили. Пострадавших также нет.
На месте работают оперативные службы.
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