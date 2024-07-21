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    В «Севкабеле» кидают шары. На выходных прошел чемпионат России по петанку

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    Днем 21 июля в «Севкабеле» прошел второй день чемпионата России по петанку по версии Российской федерации петанка.

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    Дождь спортсменов не спугнул. Шары кидали на мокрую землю, главное — не в лужицу. В командных соревнованиях приняли участие спортсмены из Петербурга, Москвы, Калуги, Смоленска, Томска и других российских городов.

    «Фонтанка.ру»

    Задача игроков в петанке — подкатить металлические шары к маленькому деревянному шарику ближе, чем соперник. «Петанк» в переводе с провансальского — ноги вместе. В названии игры заключено одно из главных правил — при броске шара ноги игрока не должны отрываться от земли.

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