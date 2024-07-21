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    Экс-министр спорта Дагестана пытался покончить с собой в СИЗО. Год назад его арестовали по делу о растрате

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    Экс-министр спорта Дагестана и бывший глава Кизилюрта Магомед Магомедов пытался покончить с собой в московском СИЗО «Матросская тишина» в ночь с 19 на 20 июля, сообщает «Коммерсантъ» 21 июля.

    Утром охрана следственного изолятора обнаружила Магомеда Магомедова с телесными повреждениями. Экс-министра госпитализировали в НИИ Склифосовского, врачи оценивают его состояние как средней степени тяжести.

    Магомедова задержали 3 октября 2023 года. Тогда он был мэром дагестанского города Кизилюрт. Должность министра спорта республики он занимал с 2012 по 2021 год. Тогда в коттедже и на месте работы Магомедова прошли обыски, а самого чиновника доставили в Москву на вертолете и уже 4 октября отправили под арест.

    Против экс-министра возбуждено дело по части 4 статьи 160 УК — присвоение или растрата в особо крупном размере. По той же статье также арестовали руководителя управления физической культуры, спорта и подготовки резерва Минспорта Дагестана Халитбега Махачева.

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