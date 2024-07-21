Экс-министр спорта Дагестана пытался покончить с собой в СИЗО. Год назад его арестовали по делу о растрате

Экс-министр спорта Дагестана и бывший глава Кизилюрта Магомед Магомедов пытался покончить с собой в московском СИЗО «Матросская тишина» в ночь с 19 на 20 июля, сообщает «Коммерсантъ» 21 июля.



Утром охрана следственного изолятора обнаружила Магомеда Магомедова с телесными повреждениями. Экс-министра госпитализировали в НИИ Склифосовского, врачи оценивают его состояние как средней степени тяжести.