Экс-министр спорта Дагестана пытался покончить с собой в СИЗО. Год назад его арестовали по делу о растрате

Экс-министр спорта Дагестана и бывший глава Кизилюрта Магомед Магомедов пытался покончить с собой в московском СИЗО «Матросская тишина» в ночь с 19 на 20 июля, сообщает «Коммерсантъ» 21 июля.
Утром охрана следственного изолятора обнаружила Магомеда Магомедова с телесными повреждениями. Экс-министра госпитализировали в НИИ Склифосовского, врачи оценивают его состояние как средней степени тяжести.
Магомедова задержали 3 октября 2023 года. Тогда он был мэром дагестанского города Кизилюрт. Должность министра спорта республики он занимал с 2012 по 2021 год. Тогда в коттедже и на месте работы Магомедова прошли обыски, а самого чиновника доставили в Москву на вертолете и уже
Против экс-министра возбуждено дело по