Сигналят и отказываются выходить в рейс. Курьеры Ozon устроили забастовку в Екатеринбурге

Курьеры Ozon в Екатеринбурге массово отказались выходить в рейс. Забастовку они объясняют плохим отношением руководства и низкими зарплатами, рассказывает E1.RU 21 июля.
На видео водители паркуют грузовики, сигналят и сигналят в унисон. «Это маленькая, но победа. Все ставят машины обратно. Великий момент. Красавчики, наконец-то!» — комментирует автор видео. В забастовке приняли участие около 70 человек. По словам собеседника портала, ни одна машина в воскресенье не вышла в рейс.
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Курьеры жалуются на задержку оплаты и позднюю выдачу товара. Погрузка начинается в 10–11 утра, а водители на дальних маршрутах вынуждены работать до полуночи и позже. «Задерживают оплату за дополнительную работу, некоторым курьерам вовсе не пришла оплата. Оплата крупногабаритных товаров по 2 рубля за штуку, вес которой может превышать 30 килограммов. Объемы работы растут, а оплата стоит на месте, зарплата не меняется», — жалуются курьеры.
В Ozon рассказали, что часть курьеров в регионе действительно высказала недовольство из-за сроков погрузки товаров. В компании заявили, что уже решают эту проблему и увеличивают штат работников складов. Жалобы на задержку платежей маркетплейс назвал не соответствующими действительности. «А оплата соответствует объему доставленных товаров, то есть с увеличением числа доставок она растет», — добавили в Ozon.
Маркетплейс обещает разобрать запросы от части партнеров по доставке и провести с ними встречу с привлечением руководства логистики, чтобы обсудить возможные улучшения.