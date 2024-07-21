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    Искал телефон. Полицейский вытащил из Невы мужчину на репетиции парада ВМФ

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    После окончания репетиции Главного военно-морского парада на Дворцовой набережной один из зрителей уронил в Неву смартфон. В отчаянии мужчина прыгнул в воду с парапета, чтобы его достать, но в какой-то момент ему понадобилась помощь, рассказал 21 июля читатель «Фонтанки».

    читатель «Фонтанки»

    К сожалению, поиски затянулись, и из-за холодной воды мужчина начал терять силы и синеть. Очевидцы происшествия незамедлительно позвали на помощь полицию. На место происшествия прибыл майор полиции, который, не раздумывая, бросился в прохладную воду.

    «Сотрудник предложил гражданину первую помощь и пройти в автомобиль, чтобы дать ему одеяло и согреть», — рассказал свидетель произошедшего.

    Ранее «Фонтанка» писала, как сотрудники «Мостотреста» спасли тонущую в Неве женщину. Ее сносило течением.

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