Со второго раза сдали. Больше сотни школьников получили 100 баллов на пересдаче ЕГЭ

Порядка 122 выпускников благодаря пересдаче ЕГЭ смогли набрать
В основном пересдать экзамен на сто баллов смогли те, кто и до пересдачи набрал более 80 баллов, — 54 человека. Из них 20 смогли получить максимум на пересдаче по информатике, еще по 8 — по русскому языку и профильной математике.
В России ЕГЭ пересдавали
В целом по стране средний балл по информатике благодаря пересдачам вырос на
Напомним, что с этого года выпускники смогли воспользоваться правом пересдать один предмет ЕГЭ до конца приемной кампании. 4 июля прошли пересдачи по русскому языку, информатике, обществознанию, физике, химии и письменная часть ЕГЭ по иностранным языкам. 5 июля — по биологии, географии, литературе, истории, математике базового и профильного уровней и устная часть ЕГЭ по иностранным языкам.
О результатах ЕГЭ в Петербурге — читайте в тексте «Фонтанки».