Со второго раза сдали. Больше сотни школьников получили 100 баллов на пересдаче ЕГЭ

Порядка 122 выпускников благодаря пересдаче ЕГЭ смогли набрать 100 баллов . Всего свои результаты улучшили 73% школьников, сообщает ТАСС со ссылкой на Рособрнадзор.



В основном пересдать экзамен на сто баллов смогли те, кто и до пересдачи набрал более 80 баллов, — 54 человека. Из них 20 смогли получить максимум на пересдаче по информатике, еще по 8 — по русскому языку и профильной математике.