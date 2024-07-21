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    Со второго раза сдали. Больше сотни школьников получили 100 баллов на пересдаче ЕГЭ

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    Порядка 122 выпускников благодаря пересдаче ЕГЭ смогли набрать 100 баллов. Всего свои результаты улучшили 73% школьников, сообщает ТАСС со ссылкой на Рособрнадзор.

    В основном пересдать экзамен на сто баллов смогли те, кто и до пересдачи набрал более 80 баллов, — 54 человека. Из них 20 смогли получить максимум на пересдаче по информатике, еще по 8 — по русскому языку и профильной математике.

    В России ЕГЭ пересдавали 105 009 человек, из них 73% повысили свой балл. У 9% результаты не изменились, остальные сдали хуже, чем в основной и досрочный периоды. 51% пересдававших — выпускники, которые на ЕГЭ не преодолели минимальный порог, из них 47% успешно пересдали.

    В целом по стране средний балл по информатике благодаря пересдачам вырос на 2,23 балла, по химии — на 0,84 балла, по профильной математике — на 0,46 балла. За нарушения порядка проведения экзамена 4 и 5 июля были удалены 115 человек, в основном за телефоны и шпаргалки.

    Напомним, что с этого года выпускники смогли воспользоваться правом пересдать один предмет ЕГЭ до конца приемной кампании. 4 июля прошли пересдачи по русскому языку, информатике, обществознанию, физике, химии и письменная часть ЕГЭ по иностранным языкам. 5 июля — по биологии, географии, литературе, истории, математике базового и профильного уровней и устная часть ЕГЭ по иностранным языкам.

    О результатах ЕГЭ в Петербурге — читайте в тексте «Фонтанки».

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