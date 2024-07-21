Пуля в лицо: петербуржец уехал на скорой после пьяного конфликта у дома

Пьяный конфликт между двумя мужчинами на проспекте Художников обернулся выстрелом в лицо одному из них. Подробности об инциденте в Выборгском районе 21 июля сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Инцидент произошел около 23:40 во дворе дома в Выборгском районе. Двое мужчин повздорили после совместного распития алкоголя, в итоге 42-летний взялся за пневматический пистолет, пуля попала в лицо 48-летнему оппоненту. В службу спасения обратилась жена пострадавшего.

Прибывшие на место происшествия полицейские обнаружили пистолет в Hyundai Solaris подозреваемого. Мужчина был задержан.