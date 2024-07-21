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    Пуля в лицо: петербуржец уехал на скорой после пьяного конфликта у дома

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    Пьяный конфликт между двумя мужчинами на проспекте Художников обернулся выстрелом в лицо одному из них. Подробности об инциденте в Выборгском районе 21 июля сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

    Инцидент произошел около 23:40 во дворе дома в Выборгском районе. Двое мужчин повздорили после совместного распития алкоголя, в итоге 42-летний взялся за пневматический пистолет, пуля попала в лицо 48-летнему оппоненту. В службу спасения обратилась жена пострадавшего.

    Прибывшие на место происшествия полицейские обнаружили пистолет в Hyundai Solaris подозреваемого. Мужчина был задержан.

    Пострадавшего госпитализировали с травмами лица в состоянии средней степени тяжести. На данный момент полиция решает вопрос о возбуждении уголовного дела.

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