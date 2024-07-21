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    Опять циклон. В Петербурге — кратковременные дожди и грозы

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    Петербург продолжает находиться под влиянием периферии циклона из Финляндии. В городе — облачно, в воскресенье ожидаются кратковременные дожди и грозы, рассказал 21 июля ведущий специалист центра «ФОБОС» Михаил Леус.

    Циклон, из-за которого Петербург два дня заливало, медленно уходит в Центральную Россию. Тем не менее, сегодня петербуржцы тоже могут намокнуть. Еще вчера МЧС предупреждало о ливнях и грозах.

    Температура воздуха в Петербурге составит +21…+23 градуса, в Ленинградской области — +20…+25 градусов. Будет дуть северо-восточный ветер со скоростью 3–8 метров в секунду. Атмосферное давление составит 758 мм — чуть ниже нормы.

    Зато к началу рабочей недели погода, наконец, успокоится. В понедельник в Петербурге без осадков, температура воздуха — +24…+26°.

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