Опять циклон. В Петербурге — кратковременные дожди и грозы

Петербург продолжает находиться под влиянием периферии циклона из Финляндии. В городе — облачно, в воскресенье ожидаются кратковременные дожди и грозы, рассказал 21 июля ведущий специалист центра «ФОБОС» Михаил Леус.



Циклон, из-за которого Петербург два дня заливало, медленно уходит в Центральную Россию. Тем не менее, сегодня петербуржцы тоже могут намокнуть. Еще вчера МЧС предупреждало о ливнях и грозах.

Температура воздуха в Петербурге составит +21…+23 градуса, в Ленинградской области — +20…+25 градусов. Будет дуть северо-восточный ветер со скоростью 3–8 метров в секунду. Атмосферное давление составит 758 мм — чуть ниже нормы.