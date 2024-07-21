Квартирный пожар на Дунайском выгнал на улицу 25 человек. Видео ужасает

Сильный квартирный пожар произошел поздним вечером 20 июля во Фрунзенском районе Петербурга. На борьбу с огнем прибыло три расчёта МЧС, потребовалась эвакуация.
Как сообщает городское ГУ МЧС, сигнал о возгорании на Дунайском проспекте, 42/79, поступил дежурному в 22:21. Огонь успел распространиться на 17 квадратных метров в двухкомнатной квартире.
К месту ЧП оперативно прибыли 15 человек личного состава на трех спецмашинах. Они эвакуировали из опасной зоны 25 человек. К 22:49 пламя удалось полностью потушить.
«Пожар в доме на Дунайском, рядом с Купчинской. Все печально», — написали в телеграм-канале «Мегаполис». Судя по кадрам, языки пламени вырывались из открытого окна, расплавленные куски рамы падали вниз.
Сведения о пострадавших не поступали, причина появления огня устанавливается.