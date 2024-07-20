Больше ста «колокольчиков» обнаружено в Шебекино и Новой Таволжанке

Военные, саперы и спасатели осматривают белгородскую землю после атак ВСУ. За несколько дней в Шебекино и в селе Новая Таволжанка они нашли множество суббоеприпасов, в том числе свыше 100 взрывоопасных «колокольчиков». Об этом 20 июля рассказал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Он просит местных жителей не трогать их и сразу сообщать в службу «112».
«По возможности оградите территорию. Самое главное — не пускайте туда детей», — подчеркивает Гладков.
«Такие боеприпасы могут находиться в любом районе приграничья. Поэтому — сразу же сообщайте: сапёры Министерства обороны РФ работают круглосуточно, а значит, все взрывоопасные предметы оперативно вывезут и ликвидируют», — сказал губернатор.
Вечером Шебекино в очередной раз подвергся артиллерийскому обстрелу. В результате прямых попаданий снарядов загорелись два частных дома и две легковые машины. Повреждения получили четыре многоквартирных дома, три частных домовладения, два автомобиля. По предварительным данным, никто не пострадал, проинформировал Гладков.
Днем в результате обстрела в городе пострадали семь человек.