Семь человек ранены в Шебекино. Гладков показывает, что стало с домами и квартирой

Семь человек пострадали при обстреле Шебекино 20 июля. Повреждены несколько домов. Об этом сообщает губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.



Один снаряд упал на территорию промышленного предприятия, четыре человека получили осколочные ранения. Женщина пострадала из-за прямого попадания снаряда в многоквартирный дом. Их доставили в Шебекинскую ЦРБ. В больницу Белгорода везут ещё двух пациентов: женщину с баротравмой и мужчину с непроникающими ранениями руки и живота.

