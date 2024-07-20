Семь человек ранены в Шебекино. Гладков показывает, что стало с домами и квартирой

Семь человек пострадали при обстреле Шебекино 20 июля. Повреждены несколько домов. Об этом сообщает губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
Один снаряд упал на территорию промышленного предприятия, четыре человека получили осколочные ранения. Женщина пострадала из-за прямого попадания снаряда в многоквартирный дом. Их доставили в Шебекинскую ЦРБ. В больницу Белгорода везут ещё двух пациентов: женщину с баротравмой и мужчину с непроникающими ранениями руки и живота.
На предприятии повреждены производственное здание, проходная и одна машина. В двух многоквартирных домах снаряды выбили окна, повредили фасады, стены, балконные плиты. В одном доме вспыхнул газопровод, пожарные его быстро потушили. Есть повреждения еще в двух многоквартирных домах, в двух коммерческих объектах, задеты четыре автомобиля.
«Информация о последствиях уточняется. Оперативные и аварийные службы продолжают работать», — отмечается в сообщении.