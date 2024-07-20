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    Семь человек ранены в Шебекино. Гладков показывает, что стало с домами и квартирой

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    Фото: губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков
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    Семь человек пострадали при обстреле Шебекино 20 июля. Повреждены несколько домов. Об этом сообщает губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

    Один снаряд упал на территорию промышленного предприятия, четыре человека получили осколочные ранения. Женщина пострадала из-за прямого попадания снаряда в многоквартирный дом. Их доставили в Шебекинскую ЦРБ. В больницу Белгорода везут ещё двух пациентов: женщину с баротравмой и мужчину с непроникающими ранениями руки и живота.

    Фото: губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков
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    На предприятии повреждены производственное здание, проходная и одна машина. В двух многоквартирных домах снаряды выбили окна, повредили фасады, стены, балконные плиты. В одном доме вспыхнул газопровод, пожарные его быстро потушили. Есть повреждения еще в двух многоквартирных домах, в двух коммерческих объектах, задеты четыре автомобиля.

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    «Информация о последствиях уточняется. Оперативные и аварийные службы продолжают работать», — отмечается в сообщении.

    Фото: губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков
    Фото: губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков

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