От листериоза умирают в США и Канаде. Роспотребнадзор рассказал, как у нас

Заболеваемость листериозом в России в течение последних лет находится на уровне единичных случаев - 0,07 на 100 тысяч населения. Об этом заявил 20 июля Роспотребнадзор на фоне информации о вспышке заболевания в США и Канаде.



Листериоз в США охватила 12 штатов, два человека погибли (в Иллинойсе и Нью-Джерси), 28 госпитализированы (больше всего в Мэриленде и Нью-Йорке), сообщил 19 июля американский Центр по контролю за заболеваниями.



Пациенты рассказывают, что если мясную нарезку, купленную в продуктовых магазинах.



В Канаде от этой инфекции скончались два человека, девять были госпитализированы в провинциях Онтарио, Квебек и Новая Шотландия. Они пили прохладительные напитки растительного происхождения.

