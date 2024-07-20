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    От листериоза умирают в США и Канаде. Роспотребнадзор рассказал, как у нас

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    Заболеваемость листериозом в России в течение последних лет находится на уровне единичных случаев - 0,07 на 100 тысяч населения. Об этом заявил 20 июля Роспотребнадзор на фоне информации о вспышке заболевания в США и Канаде.

    Листериоз в США охватила 12 штатов, два человека погибли (в Иллинойсе и Нью-Джерси), 28 госпитализированы (больше всего в Мэриленде и Нью-Йорке), сообщил 19 июля американский Центр по контролю за заболеваниями.

    Пациенты рассказывают, что если мясную нарезку, купленную в продуктовых магазинах.

    В Канаде от этой инфекции скончались два человека, девять были госпитализированы в провинциях Онтарио, Квебек и Новая Шотландия. Они пили прохладительные напитки растительного происхождения.

    В России, по данным Роспотребнадзора, в прошлом году подразделения ведомства исследовано около 120 тысяч проб мясных продуктов,около 4% не соответствовали гигиеническим нормативам. По итогам 2023 года из обращения изъяли свыше 84 тонн мяса и мясной продукции, в том числе 60% сырья.

    В феврале, по данным «МК», предположительно, от листериоза скончался 30-летний житель Москвы. Он ел купленный в интернет-магазине рыбный рулет.

    В Петербурге бактерию Listeria monocytogenes находили в 2016 году в говядине из Парагвая. В 2019 году в Германии после «листериозной» колбасы умерли три человека.

    Листериоз — бактериальное инфекционное заболевание человека и животных со множеством путей передачи возбудителя. В природе чаще передаются грызунами. Им могу заражаться копытные. Так, в 2022 году в Китае стадо овец ходило по кругу около двух недель — возможно, именно из-за листериоза.

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