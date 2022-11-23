Овцы 12 дней ходят по кругу во Внутренней Монголии. Ученые выдвинули версии

Ученые обсуждают необычное поведение овец в Китае. Причиной может быть их состояние, сходное с депрессивным у людей. Об этом пишет 23 ноября News.com.au .

Китайский канал People's Daily опубликовал на днях видеозапись, сделанную в отдаленном китайском районе Внутренняя Монголия. Сообщалось, что стадо овец ходит по кругу 12 дней подряд. Их хозяйка по имени Мяо рассказала, что всё началось с нескольких овец, а затем к ним присоединились остальные. При этом некоторые овцы наблюдают за кружением снаружи, а другие время от времени неподвижно стоят в центре. На ферме всего 34 загона для овец, но только в одном из них животные устроили «хоровод». В публикации People’s Daily говорится, что овцы здоровы, а причина их поведения остается загадкой.

«Похоже, что овцы находятся в загоне долгое время, и это может привести к стереотипному поведению с повторяющимся круговым движением из-за разочарования в загоне и ограниченности. Затем присоединяются другие овцы, поскольку они стадные животные», — предполагает Мэтт Белл, профессор Университета Хартпери (Hartpury University) в Глостере, Англия.



Другие учёные связывают такое поведение с листериозом — бактериальным заболеванием, вызывающем в том числе движения по кругу. Его причиной часто становится испорченный силос. Больные животные «страдают анорексией, депрессией и дезориентацией», могут «забиваться в углы, прислоняться к неподвижным объектам или кружить в направлении пораженной стороны».

