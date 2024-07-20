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    Гулял с друзьями и встал на рельсы. Электричка под Лугой насмерть сбила 11-летнего мальчика

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    Фото: Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ
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    В Лужском районе Ленобласти 11-летний мальчик погиб на железнодорожных путях у станции Мшинская. Ребенок гулял в компании друзей, по факту произошедшего возбудили уголовное дело. Подробности сообщили в пресс-службе Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ 20 июля.

    Трагедия случилась сегодня на участке вне зоны пешеходного перехода. По предварительным данным, компания детей гуляла вблизи железной дороги, когда один из них вступил на рельсы, не заметив приближающийся поезд.

    «От полученных травм ребенок скончался на месте происшествия», — говорится в сообщении.

    Уголовное дело возбудили по статье «нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека» (ч.2 ст.263 УК РФ). Северо-Западная транспортная прокуратура начала проверку произошедшего.

    «Прокуратура проверит все обстоятельства, имеются ли запрещающие знаки в зоне повышенной опасности, при наличии оснований примет меры реагирования», — говорится в сообщении ведомства.

    Фото: Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ

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