В Сестрорецке у петербуржца изъяли домашний арсенал. Его выдала ссора с женой

Житель Курортного района Петербурга попал под следствие после ссоры с женой. Женщина заявила, что муж поднял на неё руку, но в основу уголовного дела легло не это.
Как сообщили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти 20 июля, за помощью в полицию накануне в первом часу ночи обратилась 52-летняя жительница Сестрорецка. Она просила найти управу на мужа, ударившего её во время ссоры.
Прибывший на улицу Токарева наряд мужчина встретил не с пустыми руками.
«В руках у хозяина дома находился металлический ящик, в котором были обнаружены патроны и предмет, схожий с гранатой. Кроме того, в квартире был обнаружен ящик с веществом, внешне схожим с порохом», - рассказали в ведомстве.
Полицейские осмотрелись и в двадцати метрах от дома ещё один ящик, в котором, как предполагается, хранились боеприпасы.
По данным «Фонтанки», находки, в том числе запал и более 70 патронов, были направлены на экспертизу. Известно, что лицензия на охотничье оружие, которая была у мужчины, истекла в 2018 году. Оружие он сдал.
Петербуржец обменял арсенал на уголовное дело по статье о хранении взрывчатых веществ или взрывных устройств. Его задержали на двое суток.
«От супруги получено заявление по факту нанесения побоев. Полиция проводит проверку», - добавили в главке.