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    В Сестрорецке у петербуржца изъяли домашний арсенал. Его выдала ссора с женой

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    Житель Курортного района Петербурга попал под следствие после ссоры с женой. Женщина заявила, что муж поднял на неё руку, но в основу уголовного дела легло не это.

    Как сообщили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти 20 июля, за помощью в полицию накануне в первом часу ночи обратилась 52-летняя жительница Сестрорецка. Она просила найти управу на мужа, ударившего её во время ссоры.

    Прибывший на улицу Токарева наряд мужчина встретил не с пустыми руками.

    Фото: ГУ МВД России по г.Санкт-Петербургу и Ленинградской области
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    «В руках у хозяина дома находился металлический ящик, в котором были обнаружены патроны и предмет, схожий с гранатой. Кроме того, в квартире был обнаружен ящик с веществом, внешне схожим с порохом», - рассказали в ведомстве.

    Полицейские осмотрелись и в двадцати метрах от дома ещё один ящик, в котором, как предполагается, хранились боеприпасы.

    По данным «Фонтанки», находки, в том числе запал и более 70 патронов, были направлены на экспертизу. Известно, что лицензия на охотничье оружие, которая была у мужчины, истекла в 2018 году. Оружие он сдал.

    Петербуржец обменял арсенал на уголовное дело по статье о хранении взрывчатых веществ или взрывных устройств. Его задержали на двое суток.

    «От супруги получено заявление по факту нанесения побоев. Полиция проводит проверку», - добавили в главке.

    Фото: ГУ МВД России по г.Санкт-Петербургу и Ленинградской области

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