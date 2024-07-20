В Сестрорецке у петербуржца изъяли домашний арсенал. Его выдала ссора с женой

Житель Курортного района Петербурга попал под следствие после ссоры с женой. Женщина заявила, что муж поднял на неё руку, но в основу уголовного дела легло не это.



Как сообщили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти 20 июля, за помощью в полицию накануне в первом часу ночи обратилась 52-летняя жительница Сестрорецка. Она просила найти управу на мужа, ударившего её во время ссоры.



Прибывший на улицу Токарева наряд мужчина встретил не с пустыми руками.

