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    Рейсовый автобус на «Нарве» въехал в «Газель» дорожников, обе машины в кювете

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    В 5 километрах от серьёзного ДТП с перевертышем на трассе «Нарва» 20 июля произошла ещё одна авария с выездом в кювет. Как сообщили «Фонтанке» очевидцы, автобус въехал в машину дорожников, которые наносили разметку на асфальте.

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    В пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад» «Фонтанке» пояснили, что около 17:30 на 42-м километре дороги А-180 водитель рейсового автобуса, следовавшего по маршруту № 842 Кингисепп — Санкт-Петербург допустил столкновение с автомобилем «Газель». От удара оба транспортных средства съехали в кювет. Люди не пострадали. Точные обстоятельства ДТП устанавливаются.

    Около 15 часов на 47-м километре трассе женщина за рулем легкового автомобиля во время движения допустила съезд в кювет, машина трижды перевернулась.

    Фото: «Транспортный коллапс, Красное Село»

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