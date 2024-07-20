Серьёзное ДТП на «Нарве»: машина съехала в кювет, повернула к дороге и сделала три кувырка

Серьезное ДТП произошло 20 июля в Ломоносовском районе Ленинградской области.
Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад», около 15 часов на 47-м километре автодороги А-180 «Нарва» женщина за рулем легкового автомобиля во время движения допустила съезд в кювет. После этого, судя по записи камер, машина резко повернула обратно, в сторону проезжей части, трижды перевернулась и оказалась на проезжей части. Пострадал один человек, на место прибыла скорая помощь.
«Женщина за рулем в сознании», — рассказывают очевидцы в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» «ВКонтакте».
Движение на месте аварии затруднено, пробки нет.