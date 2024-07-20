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    Серьёзное ДТП на «Нарве»: машина съехала в кювет, повернула к дороге и сделала три кувырка

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    Серьезное ДТП произошло 20 июля в Ломоносовском районе Ленинградской области.

    Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад», около 15 часов на 47-м километре автодороги А-180 «Нарва» женщина за рулем легкового автомобиля во время движения допустила съезд в кювет. После этого, судя по записи камер, машина резко повернула обратно, в сторону проезжей части, трижды перевернулась и оказалась на проезжей части. Пострадал один человек, на место прибыла скорая помощь.

    ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб

    «Женщина за рулем в сознании», — рассказывают очевидцы в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» «ВКонтакте».

    Движение на месте аварии затруднено, пробки нет.

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    Кадр из видео в <a href="https://vk.com/spb_today?w=wall-68471405_19281585" class="io-leave-page _" target="_blank">«ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»</a>
    Кадр из видео в «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»

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