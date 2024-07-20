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    «Фольксваген» догнал «Мерседес» на Охтинском мысу. В больнице 2-летний мальчик

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    Ребёнку потребовалась медицинская помощь после аварии, которая произошла в Красногвардейском районе Петербурга.

    Как сообщили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти 20 июля, «Фольксваген Поло» и «Мерседес Бенц С-180» столкнулись у дома № 74 на Свердловской набережной накануне около четырёх часов дня.

    По предварительной информации «Фонтанки», «Поло» числится за таксопарком, за рулём сидел ещё не получавший штрафов в этом году 24-летний гражданин Узбекистана. По данным полиции, молодой иностранец неверно выбрал дистанцию и не смог избежать столкновения с «Мерседесом», который ехал впереди.

    Травмы получил двухлетний сын водителя немецкого седана. Мальчик поступил в детскую больницу с подозрением на сотрясение мозга и закрытую черепно-мозговую травму. В полицейском главке уточнили, что ребёнок госпитализирован в состоянии средней степени тяжести.

    Дорожная полиция выясняет все обстоятельства аварии.

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