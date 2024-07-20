«Фольксваген» догнал «Мерседес» на Охтинском мысу. В больнице 2-летний мальчик

Ребёнку потребовалась медицинская помощь после аварии, которая произошла в Красногвардейском районе Петербурга.



Как сообщили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти 20 июля, «Фольксваген Поло» и «Мерседес Бенц С-180» столкнулись у дома № 74 на Свердловской набережной накануне около четырёх часов дня.



По предварительной информации «Фонтанки», «Поло» числится за таксопарком, за рулём сидел ещё не получавший штрафов в этом году 24-летний гражданин Узбекистана. По данным полиции, молодой иностранец неверно выбрал дистанцию и не смог избежать столкновения с «Мерседесом», который ехал впереди.

