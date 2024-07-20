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    ТАСС: Валентину Матвиенко планируется выдвинуть на пост спикера Совфеда в сентябре

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    Верхняя палата парламента на первом пленарном заседании осенней сессии 25 сентября, как предполагается, решит вопрос об избрании Валентины Матвиенко на пост председателя Совета Федерации. Об этом сообщает 20 июня ТАСС со ссылкой на источник. По его словам, это не исключает возможность выдвижения или самовыдвижения других кандидатов. До момента подтверждения полномочий Матвиенко продолжит выполнять обязанности сенатора и председателя верхней палаты.

    «Вопрос об избрании председателя палаты будет включен в повестку первого заседания Совета Федерации в осенней сессии. Оно запланировано на 25 сентября», — сказал собеседник.

    «Тогда же на заседании кандидатура Матвиенко будет официально, как мы предполагаем, выдвинута на этот пост», — добавил он.

    Согласно регламенту СФ, спикер переизбирается в случае проведения выборов губернатора в его регионе. Выборы губернатора Санкт-Петербурга пройдут 6–8 сентября. По словам собеседника ТАСС, в случае переизбрания Александр Беглов в течение суток после вступления в должность должен назначить сенатора от исполнительной власти города. Для избрания председателя палаты необходимо большинство голосов сенаторов (89). Голосование тайное, с использованием бюллетеней или электронной системы.

    Валентина Матвиенко впервые она возглавила Совфед в 2011 году, ее переизбирали в 2014 и в 2019 годах. Если осенью её переизберут спикером, это будет её четвёртый срок на данному посту.

    На выборах губернатора в итоге зарегистрированы от «Единой России» Александр Беглов, от ЛДПР Максим Яковлев, от «Зеленых» Павел Брагин, от «Коммунистов России» Сергей Малинкович.

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