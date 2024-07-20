В Рособрнадзоре рассказали, как прошла пересдача ЕГЭ

Жалоб на отсутствие результатов пересдачи ЕГЭ или проведение экзаменационного процесса в Рособрнадзор не поступало. Об этом, как передает ТАСС, сообщили в пресс-службе ведомства 20 июля.



Так, в рамках процедуры были соблюдены расписание, сроки подачи заявлений, обработки работы и опубликования результатов. Все выпускники были ознакомлены с полученными баллами до завершения приемной кампании в вузы.



«Все отработали очень четко и на региональном уровне, и на федеральном уровне», — сказали в пресс-службе.



Там отметили, что пересдачи прошли в штатном режиме за исключением одного дня в Севастополе. Задержка экзамена произошла из-за объявления воздушной тревоги.

