В Рособрнадзоре рассказали, как прошла пересдача ЕГЭ

Жалоб на отсутствие результатов пересдачи ЕГЭ или проведение экзаменационного процесса в Рособрнадзор не поступало. Об этом, как передает ТАСС, сообщили в пресс-службе ведомства 20 июля.
Так, в рамках процедуры были соблюдены расписание, сроки подачи заявлений, обработки работы и опубликования результатов. Все выпускники были ознакомлены с полученными баллами до завершения приемной кампании в вузы.
«Все отработали очень четко и на региональном уровне, и на федеральном уровне», — сказали в пресс-службе.
Там отметили, что пересдачи прошли в штатном режиме за исключением одного дня в Севастополе. Задержка экзамена произошла из-за объявления воздушной тревоги.
В феврале президент РФ Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию поручил организовать возможность пересдать ЕГЭ по одному из предметов. Воспользоваться «вторым шансом» выпускники могли лишь один раз — и с важным условием. В рамках «президентской» реформы первая оценка будет аннулирована. Дополнительные даты проведения ЕГЭ были назначены на 4 и 5 июля, основной период экзаменов прошел с 23 мая и до 5 июля. Итоги ЕГЭ среди петербургских выпускников смотрите на «Фонтанке».