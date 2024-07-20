«Трасса, созданная самой природой». Как в Петербурге проходит чемпионат России по водно-моторному спорту

Фото: Валентин Егоршин / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





С 19 по 21 июля 2024 Петербург — центр водно-моторного спорта России. В эти дни в городе проходит второй этап чемпионата России в классах «Аквабайк» и «Доска с водометом GP1», а также всероссийские соревнования для юниоров и юниорок.



Соревнования проходят на Южной дороге Крестовского острова, в акватории рек Малая Нева и Малая Невка. Удобнее всего наблюдать за ними у СШОР по парусному спорту «Крестовский остров» по адресу: Южная дорога, 4/1. В этом году в соревнованиях на водных мотоциклах в акватории Невы принимают участие более 120 спортсменов из всех федеральных округов России. В числе участников — лучшие спортсмены нашей страны, победители и призеры крупнейших российских и международных соревнований по аквабайку, в частности, чемпион Европы Дмитрий Цуков и призер международных соревнований Александр Кабатов.



Особенностью этих соревнований стало использование новейшей техники. Спортсмены управляют аквабайками и досками с водометами, разработанными с учетом последних достижений технического прогресса. Эти устройства обеспечивают высокую скорость и маневренность, что делает гонки особенно зрелищными.

«Эти соревнования характеризуются тем, что техника, которая применяется, находится на пике технического прогресса. Это последние разработки», — отметил вице-президент Федерации водно-моторного спорта России Петр Пылаев.



Стоимость каждого такого аквабайка может достигать 20 тысяч долларов. При этом Пылаев утверждает, что этот вид спорта один из самых недорогих.

«На самом деле водно-моторный спорт один из самых дешевых видов спорта. Это связано с тем, что, несмотря на затраты на саму машину, стадион создан самой природой. Не нужно нести расходы в течение всего года на содержание спортсооружения», — отметил он.

Аквабайки, используемые в соревнованиях, бывают двух типов: управляемые сидя и стоя. Стоячие аквабайки были изобретены специально для спортивных соревнований. Самая зрелищная часть соревнований пройдет 21 июля. В этот день зрители увидят полеты над водой на гидропланах и заезды на досках с водометами. Эти дисциплины требуют от спортсменов высочайшего мастерства.



Фото: Валентин Егоршин / «Фонтанка.ру» Фото: Валентин Егоршин / «Фонтанка.ру» Фото: Валентин Егоршин / «Фонтанка.ру» Фото: Валентин Егоршин / «Фонтанка.ру» Фото: Валентин Егоршин / «Фонтанка.ру» Фото: Валентин Егоршин / «Фонтанка.ру» Фото: Валентин Егоршин / «Фонтанка.ру» Фото: Валентин Егоршин / «Фонтанка.ру» Фото: Валентин Егоршин / «Фонтанка.ру» Фото: Валентин Егоршин / «Фонтанка.ру» Фото: Валентин Егоршин / «Фонтанка.ру» Фото: Валентин Егоршин / «Фонтанка.ру» Фото: Валентин Егоршин / «Фонтанка.ру» Фото: Валентин Егоршин / «Фонтанка.ру» Фото: Валентин Егоршин / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





По словам Пылаева, к аквабайкерам в обществе сложилось неоднозначное отношение из-за случаев обливания туристов водой. Однако настоящие спортсмены — максимально дисциплинированные люди, которые наоборот, порой помогают поймать хулиганов.



«Аквабайк — это как маленькая ракета. Это один из самых энергоемких снарядов, который используется в альтернативном спорте. Спортивных аквабайков не так много, но они очень быстрые и безопасные», — заявил Пылаев.



Кроме того, он отметил, что в отличие от других видов спорта, здесь трасса постоянно меняется под воздействием ветра, течения и волн. Это создает дополнительные сложности для спортсменов и делает каждую гонку уникальной. Ничего подобного больше нигде не встретить.

Артем Кузьмин, «Фонтанка.ру»

