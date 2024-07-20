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    Скамейка стукача, примирения и еще 8 мест, где можно посидеть в Петербурге. С комфортом

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    Санкт-Петербург славится разнообразием достопримечательностей: от народных памятников до официально охраняемых объектов, от необычных уголков до... скамеек. Да-да, именно скамейки представляют собой особую категорию городских достопримечательностей. «Фонтанка» провела исследование этого уникального жанра городского пространства и отобрала 10 самых интересных вариантов. Эти места не только предлагают возможность оригинально отдохнуть, но и располагают к размышлениям, позволяя взглянуть на город с новой перспективы.

    Предлагаем честный обмен: мы вам — три скамейки для свидания, а вы нам — лучшие, по вашему мнению, места в Петербурге для двоих в номинацию «Петербург для двоих» нашей ежегодной премии «(От)Личный Петербург».

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