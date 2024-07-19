Росгвардии помяли багажник. Лазурный автобус не рассчитал дистанцию

Вечером 19 июля на проспекте Народного Ополчения лазурный автобус неудачно «догнал» машину Росгвардии. Кадры с места ДТП публикуют очевидцы.
В результате столкновения автомобилю Росгвардии помяли багажник. На видео опустевший лазурный автобус остановился у перекрестка в ожидании ГАИ. На перекрестке проспекта Народного Ополчения и улицы Партизана Германа образовалась пробка.
По информации источника «Фонтанки», ДТП обошлось без пострадавших. Виновник аварии — водитель автобуса, который, предположительно, не соблюдал дистанцию на светофоре.