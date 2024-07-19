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    Проехаться с огоньком. На проспекте Просвещения загорелся асфальт

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    Днем 19 июля на проспекте Просвещения запахло жареным — на проезжей части у дома 72 загорелся асфальт.

    Дорогу, охваченную пламенем, успели заснять очевидцы. К счастью, на проезжающие автомобили огонь не пополз — «горячая» полоса была перекрыта на время дорожных работ. На проспекте Просвещения укладывали асфальт на полосе у трамвайных путей.

    Мегаполис | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер

    По словам очевидцев, рабочие пролили на дорогу топливо, пока заправляли трамбовочную машину, после чего асфальт и вспыхнул. Обуздать огонь получилось без пожарных: водитель трамвая остановил состав и поделился с рабочими огнетушителем.

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