Проехаться с огоньком. На проспекте Просвещения загорелся асфальт

Днем 19 июля на проспекте Просвещения запахло жареным — на проезжей части у дома 72 загорелся асфальт.
Дорогу, охваченную пламенем, успели заснять очевидцы. К счастью, на проезжающие автомобили огонь не пополз — «горячая» полоса была перекрыта на время дорожных работ. На проспекте Просвещения укладывали асфальт на полосе у трамвайных путей.
По словам очевидцев, рабочие пролили на дорогу топливо, пока заправляли трамбовочную машину, после чего асфальт и вспыхнул. Обуздать огонь получилось без пожарных: водитель трамвая остановил состав и поделился с рабочими огнетушителем.