Медведев пошутил над «Фламенго» после конфуза с экс-президентом России

Председатель правления петербургского «Зенита» Александр Медведев с юмором отнесся к тому, что в бразильском клубе «Фламенго» его приняли за Дмитрия Медведева, бывшего президента России и ныне зампреда Совета безопасности.



«Эта ситуация заставляет задуматься, того ли Клаудиньо они хотят приобрести?» — цитирует Александра Медведев РИА Новости.

Ранее Маркос Браз, вице-президент «Фламенго», в интервью о переговорах по поводу трансфера полузащитника Клаудиньо отметил, что представитель «Зенита» «был президентом России в течение пяти лет».