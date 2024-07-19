Медведев пошутил над «Фламенго» после конфуза с экс-президентом России

Председатель правления петербургского «Зенита» Александр Медведев с юмором отнесся к тому, что в бразильском клубе «Фламенго» его приняли за Дмитрия Медведева, бывшего президента России и ныне зампреда Совета безопасности.
«Эта ситуация заставляет задуматься, того ли Клаудиньо они хотят приобрести?» — цитирует Александра Медведев РИА Новости.
Ранее Маркос Браз, вице-президент «Фламенго», в интервью о переговорах по поводу трансфера полузащитника Клаудиньо отметил, что представитель «Зенита» «был президентом России в течение пяти лет».
Клаудиньо играет за «Зенит» с 2021 года. В прошлом сезоне 27-летний полузащитник принял участие в 43 матчах, забив пять голов и отдав девять результативных передач.
Медведев возглавляет правление футбольного клуба с июня 2023 года, до этого четыре года он был его гендиректором. В прошлом он руководил теннисными турнирами St. Petersburg Open и St. Petersburg Ladies Trophy, был президентом Континентальной хоккейной лиги.