Самые прибыльные и влиятельные. Выручка топ-500 компаний Петербурга за 2023 год составила 8,5 трлн рублей

В период с 2021 по 2023 год 500 крупнейших компаний Петербурга получили выручку 23,633 трлн рублей, подсчитала «Фонтанка». Из них 8,5 трлн – за 2023 год.



В сравнении с 2022 годом финансовые результаты петербургских компаний выросли на 8,7%. Тогда крупнейшие фирмы города выручили 7,8 трлн рублей. В 2021 году выручка составляла 7,3 трлн рублей.

В качестве чистой прибыли за три года у компаний осталось 1,17 трлн. Причем доходы год от году росли быстрее, чем выручка. В 2023 году прибыль топ-500 петербургских компаний составила 485,5 млрд рублей, что на 19,7% больше, чем в 2022. Тогда фирмы получили 383,2 млрд – на 15% больше, чем в 2021 году.