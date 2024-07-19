Самые прибыльные и влиятельные. Выручка топ-500 компаний Петербурга за 2023 год составила 8,5 трлн рублей

В период с 2021 по 2023 год 500 крупнейших компаний Петербурга получили выручку 23,633 трлн рублей, подсчитала «Фонтанка». Из них 8,5 трлн – за 2023 год.
В сравнении с 2022 годом финансовые результаты петербургских компаний выросли на 8,7%. Тогда крупнейшие фирмы города выручили 7,8 трлн рублей. В 2021 году выручка составляла 7,3 трлн рублей.
В качестве чистой прибыли за три года у компаний осталось 1,17 трлн. Причем доходы год от году росли быстрее, чем выручка. В 2023 году прибыль топ-500 петербургских компаний составила 485,5 млрд рублей, что на 19,7% больше, чем в 2022. Тогда фирмы получили 383,2 млрд – на 15% больше, чем в 2021 году.
По итогам 2021 и 2022 года компании заплатили 336 млрд рублей налогов, еще 516 млрд – дивидендов. Причем в 2022 году объем выплаченных дивидендов просел на 66%, а уже к 2023 – вырос на 74% – до 204,4 млрд рублей.
Подробнее о том, кто в Петербурге зарабатывает миллиарды рублей и входит в топ-500 крупнейших компаний города, – в рейтинге «Фонтанки».