Убийца майора снова отправится в колонию за демонстрацию запрещенного в Петербурге

Андрею Разину, известному в определённых кругах как Чибис, вновь дали срок спустя два года после освобождения из колонии. Теперь — за неоднократную демонстрацию нацистской символики. В городе на Неве это первый приговор по данной статье, сообщает 19 июля объединенная пресс-служба судов Петербурга.



Выборгский районный суд Петербурга признал Разина виновным по части 1 статьи 282.4 УК РФ (неоднократные пропаганда либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики). В наказание его приговорили к двум с половиной годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима и двум годам лишения права администрировать сайты электронных или информационно-телекоммуникационных сетей.