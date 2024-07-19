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    Убийца майора снова отправится в колонию за демонстрацию запрещенного в Петербурге

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    Андрею Разину, известному в определённых кругах как Чибис, вновь дали срок спустя два года после освобождения из колонии. Теперь — за неоднократную демонстрацию нацистской символики. В городе на Неве это первый приговор по данной статье, сообщает 19 июля объединенная пресс-служба судов Петербурга.

    Выборгский районный суд Петербурга признал Разина виновным по части 1 статьи 282.4 УК РФ (неоднократные пропаганда либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики). В наказание его приговорили к двум с половиной годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима и двум годам лишения права администрировать сайты электронных или информационно-телекоммуникационных сетей.

    Как установил суд, 24 июня 2023 года на спортивной площадке на улице Комиссара Смирнова Разин, уже подвергнутый административному наказанию за демонстрацию нацистской символики по статье 20.3 КоАП РФ, прилюдно оголил торс с татуировкой свастики. Вдобавок он сделал селфи в таком виде и опубликовал фото, на котором символ было отчетливо видно, в ультраправом телеграм-канале.

    Вину Разин признал частично.

    Андрей Разин в 2009 году был приговорён к 14 годам лишения свободы за убийство майора милиции. Наказание он отбывал под Мурманском, а в 2022 году вышел и вернулся на родину. Освобождению «правого соратника из Петербурга» радовались в том числе в неонацистской группе «Белая масть». В апреле 2023 года его судили за демонстрацию свастики по административной статье. В сентябре того же года Разин вновь попал в поле зрения полиции после стрельбы на Комиссара Смирнова.

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    ПетербургСудДемонстрация нацистской символики
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