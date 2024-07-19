Убийца майора снова отправится в колонию за демонстрацию запрещенного в Петербурге

Андрею Разину, известному в определённых кругах как Чибис, вновь дали срок спустя два года после освобождения из колонии. Теперь — за неоднократную демонстрацию нацистской символики. В городе на Неве это первый приговор по данной статье, сообщает
Выборгский районный суд Петербурга признал Разина виновным по
Как установил суд, 24 июня 2023 года на спортивной площадке на улице Комиссара Смирнова Разин, уже подвергнутый административному наказанию за демонстрацию нацистской символики по
Вину Разин признал частично.
Андрей Разин в 2009 году был приговорён к