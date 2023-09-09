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    После стрельбы у ДК «Выборгский» в полицию уехал отсидевший за убийство майора

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    В Выборгском районе Петербурга стреляли средь бела дня. С полицией объясняется старый знакомый, которого год назад с выходом из колонии поздравляли неонацисты.

    По данным «Фонтанки», полицию на улицу Комиссара Смирнова немногим позже полудня вызвала жительница Петербурга, просившая разобраться с нарушителями общественного порядка. У ДК «Выборгский» женщина насчитала семерых и добавила: стреляют.

    Приехавшие на место сотрудники забрали в отдел двоих и аэрозольный «Пионер». Одному 23 года, второй в два раза старше — он зарегистрирован неподалёку и не впервые оказывается в наручниках.

    В 2009 году суд приговорил его к 14 годам за убийство сотрудника Госнаркоконтроля. Майор милиции получил больше десятка ножевых ранений. Напавшего на него уже тогда называли рецидивистом с букетом судимостей, украшенного татуировками с символикой СС.

    Срок мужчина отбывал в колонии особого режима в Мурманской области. Летом 2022 года освобождению «правого соратника из Петербурга» радовались в том числе в неонацистской группе «Белая масть». В прошлом месяце она привлекла внимание силовиков. Обыски прошли в Петербурге и Москве, не обошлось без арестов.

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