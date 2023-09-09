После стрельбы у ДК «Выборгский» в полицию уехал отсидевший за убийство майора

В Выборгском районе Петербурга стреляли средь бела дня. С полицией объясняется старый знакомый, которого год назад с выходом из колонии поздравляли неонацисты.



По данным «Фонтанки», полицию на улицу Комиссара Смирнова немногим позже полудня вызвала жительница Петербурга, просившая разобраться с нарушителями общественного порядка. У ДК «Выборгский» женщина насчитала семерых и добавила: стреляют.

Приехавшие на место сотрудники забрали в отдел двоих и аэрозольный «Пионер». Одному 23 года, второй в два раза старше — он зарегистрирован неподалёку и не впервые оказывается в наручниках.