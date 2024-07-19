    Сейчас

    +22˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +22˚C

    Небольшая облачность, Без осадков

    Ощущается как 23

    2 м/с, зап

    758мм

    66%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd87.88eur96.1

    «Форма льва». Смотрите, в чем будут играть футболисты «Зенита» в новом сезоне

    2370
    4 комментария

    Футбольный клуб «Зенит» 19 июля в социальных сетях представил игровую форму на сезон 2024/25. Одним из главных элементов формы стало изображение льва — одного из главных символов Петербурга и «Зенита».

    «Это грозный рык, неуступчивость и воля к победе, та самая, которую на финише минувшего сезона проявил петербургский клуб», — объяснили в «Зените» значение символов на форме.

    Форму также украсит золотой шеврон, посвященный столетию клуба.

    Уже 20 июля команда сыграет в новой форме в 1-м туре чемпионата России против «Крыльев Советов» в Самаре.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК3
    СМЕХ7
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ3
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 4

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    4
    close