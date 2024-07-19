«Форма льва». Смотрите, в чем будут играть футболисты «Зенита» в новом сезоне

Футбольный клуб «Зенит» 19 июля в социальных сетях представил игровую форму на сезон 2024/25. Одним из главных элементов формы стало изображение льва — одного из главных символов Петербурга и «Зенита».
«Это грозный рык, неуступчивость и воля к победе, та самая, которую на финише минувшего сезона проявил петербургский клуб», — объяснили в «Зените» значение символов на форме.
Форму также украсит золотой шеврон, посвященный столетию клуба.
Уже 20 июля команда сыграет в новой форме в 1-м туре чемпионата России против «Крыльев Советов» в Самаре.