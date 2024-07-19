    Сейчас

    +22˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +22˚C

    Небольшая облачность, Без осадков

    Ощущается как 23

    2 м/с, зап

    758мм

    66%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd87.88eur96.1

    Бил и выстрелил над ухом. Подозреваемого в самосуде над девочкой в Парголово отправили под домашний арест

    1746
    2 комментария

    В Петербурге избрали меру пресечения одному из подростков, которых подозревают в избиении 14-летней девочки в Парголово. Кроме рукоприкладства, в деле появилось оружие.

    По версии следствия, 14 июля, не позднее 19:32, у дома 1 по Тихоокеанской улице в Парголово 16-летний подозреваемый вместе с девочками, не достигшими возраста уголовной ответственности, напал на 14-летнюю знакомую, сообщает 19 июля объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга. Компания не менее двух раз ударила девочку по телу, а затем парень выстрелил рядом с ухом потерпевшей из предмета, похожего на пистолет.

    Молодой человек обвиняется в хулиганстве с применением насилия, совершенном группой лиц по предварительному сговору, по части 2 статьи 213 УК РФ. Выборгский районный суд Петербурга избрал ему меру пресечения в виде домашнего ареста. Под ним парень пробудет до 15 сентября.

    Как писала «Фонтанка», причиной подростковых разборок стала пропажа денег у матери одной из девочек. Та подумала на подружку из многодетной семьи и решила разобраться с ней «по-своему». Компания заманила девочку на пустырь, где ее поставили на колени и избили, снимая на видео. Пострадавшую спас проходящий мимо мужчина, который разогнал агрессивную компанию. По заявлению отца избитой девочки, у нее также отобрали телефон.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ПетербургИзбиение подросткаХулиганство
    ЛАЙК0
    СМЕХ1
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ7
    ПЕЧАЛЬ1

    Комментарии 2

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    2
    close