Бил и выстрелил над ухом. Подозреваемого в самосуде над девочкой в Парголово отправили под домашний арест

В Петербурге избрали меру пресечения одному из подростков, которых подозревают в избиении 14-летней девочки в Парголово. Кроме рукоприкладства, в деле появилось оружие.



По версии следствия, 14 июля, не позднее 19:32, у дома 1 по Тихоокеанской улице в Парголово 16-летний подозреваемый вместе с девочками, не достигшими возраста уголовной ответственности, напал на 14-летнюю знакомую, сообщает 19 июля объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга. Компания не менее двух раз ударила девочку по телу, а затем парень выстрелил рядом с ухом потерпевшей из предмета, похожего на пистолет.