Бил и выстрелил над ухом. Подозреваемого в самосуде над девочкой в Парголово отправили под домашний арест

В Петербурге избрали меру пресечения одному из подростков, которых подозревают в избиении 14-летней девочки в Парголово. Кроме рукоприкладства, в деле появилось оружие.
По версии следствия, 14 июля, не позднее 19:32, у дома 1 по Тихоокеанской улице в Парголово 16-летний подозреваемый вместе с девочками, не достигшими возраста уголовной ответственности, напал на 14-летнюю знакомую, сообщает 19 июля объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга. Компания не менее двух раз ударила девочку по телу, а затем парень выстрелил рядом с ухом потерпевшей из предмета, похожего на пистолет.
Молодой человек обвиняется в хулиганстве с применением насилия, совершенном группой лиц по предварительному сговору, по части 2 статьи 213 УК РФ. Выборгский районный суд Петербурга избрал ему меру пресечения в виде домашнего ареста. Под ним парень пробудет до 15 сентября.
Как писала «Фонтанка», причиной подростковых разборок стала пропажа денег у матери одной из девочек. Та подумала на подружку из многодетной семьи и решила разобраться с ней «по-своему». Компания заманила девочку на пустырь, где ее поставили на колени и избили, снимая на видео. Пострадавшую спас проходящий мимо мужчина, который разогнал агрессивную компанию. По заявлению отца избитой девочки, у нее также отобрали телефон.