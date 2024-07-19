Карнавал Фонтанка SUP уже через две недели! Присылайте фото — покажите, как готовитесь

Фото: «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





До международного фестиваля сапсерфинга Фонтанка SUP осталось две недели. Количество участников уже достигло предела — на карнавале будет больше 10 тысяч человек. Все вместе мы 3 августа выйдем на досках на реки и каналы Петербурга — и на день превратим их в трассу для красочного шествия по воде!



За девять лет фестиваль Фонтанка SUP вырос из небольшого мероприятия в праздник мирового масштаба. На первом карнавале было всего 200 человек. А теперь вас уже больше 10 тысяч!

Как мы рассказывали, на Фонтанка SUP — 2024 будут сапсерферы из 11 стран. К карнавалу готовятся в Белоруссии, Казахстане, Узбекистане, Эстонии, Франции, Швейцарии, Египте, Южной Корее, Боливии и Австралии. На фестиваль приедут россияне из самых разных регионов: от Республики Дагестан до Ямало-Ненецкого автономного округа, от Калининградской области до Хабаровского края.



А вы готовитесь к фестивалю? Тренируетесь на сапе? Собираете костюм? Покажите процесс — поделитесь фотографиями в комментариях в сообществе «Фонтанка SUP» во «ВКонтакте» или в телеграм-канале «Фонтанка Фест». Напоминаем, круговой сап-маршрут длиной в 8 километров начнется у Инженерного замка, пройдет по Фонтанке, Крюкову каналу и Мойке. Мы преодолеем на пути 28 мостов. Как всегда, участников ждет множество конкурсов и призов от организаторов и партнеров фестиваля.

Присоединиться к карнавалу уже нельзя, но еще можно приобрести слот на гонку Фонтанка CUP — она предваряет фестиваль 3 августа. При желании после соревнования райдеры смогут присоединиться к карнавалу без дополнительной регистрации и пройти маршрут еще раз — уже в спокойном темпе, наслаждаясь открыточными видами. Участие в гонке платное, слоты еще остались, но их количество тоже ограничено. Пройти регистрацию можно здесь.

