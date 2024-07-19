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    Бензовоз и два грузовика сошлись в лобовую на трассе «Кола» в Ленобласти

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    Фото: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»
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    Серьезная авария с участием трех грузовых автомобилей произошла ночью 19 июля на федеральной трассе «Кола» в Лодейнопольском районе Ленобласти. Травмы получил один из водителей.

    В 2:45 на 151-м километре автодороги Р-21 «Кола», по предварительным данным, сначала столкнулись две попутные «ГАЗели», сообщает 47News со ссылкой на дорожную полицию. Затем один из фургонов от удара выехал на встречную полосу, лоб в лоб столкнулся с бензовозом Volvo и вылетел в кювет. Другая «ГАЗель» опрокинулась поперек дороги.

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    В результате аварии пострадал один из водителей, сообщает Аварийно-спасательная служба Ленобласти. Его госпитализировали до приезда спасателей. За поврежденными машинами вызвали эвакуатор из Карелии.

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    Из-за аварии на трассе временно вводили реверсивное движение. Сотрудники подрядчика, который обслуживает трассу, очистили проезжую часть, сообщили в пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад». Сейчас движение на участке восстановлено.

    Фото: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»

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