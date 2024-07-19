Ищем лучшие научные музеи, выставки и лектории Петербурга. Предложите место!

«Фонтанка» продолжает собирать самые интересные места нашего города в рамках четвертого сезона проекта «(От)Личный Петербург». Если у вас есть любимый научный музей, выставка или лекторий, поделитесь его адресом с нами!
«Научный Петербург» — одна из 10 номинаций нашего проекта в 2024 году. В ней мы собираем адреса для фанатов научно-популярного жанра: лектории, выставки, музеи. Места, где рассказано просто о сверхсложном. Вот что мы уже обнаружили — помогите нам найти больше!
Каждая номинация — это отдельная грань любования городом на Неве. И мы просим читателей подсказать нам лучшие места для этого. 10 кандидатов в каждой, набравшие наибольшее количество голосов на этапе выдвижения, войдут в шорт-листы. После этого на основе выбора читателей кураторы составят окончательные списки, а мы выставим их на всеобщее голосование.
26 сентября в Петербурге пройдет торжественная церемония награждения победителей. Лучшие получат почетные призы — и, конечно, народную любовь.
В качестве эксперта номинацию «Научный Петербург» курирует Наталия Белякова — директор департамента экспедиционной деятельности и развития туризма Русского географического общества. Мы попросили Наталию выдвинуть трех кандидатов на звание лучших. Вот ее выбор:
- музей оптики при ИТМО;
- штаб-квартира РГО в СПб с историческим общедоступным лекторием им. Шокальского;
- ледокол «Красин».
Кто еще достоин места в десятке финалистов? Ждем подсказок от вас. Может быть, Зоологический музей РАН? Кунсткамера? Или Центральный музей почвоведения им. В. В. Докучаева? Предложите своего кандидата!
Как выдвинуть на конкурс любимое место
- Перейти на страницу выдвижения.
- Авторизоваться с помощью Telegram, Yandex или VK. При авторизации через Telegram вам придет сообщение непосредственно в мессенджер. И после того, как вы там подтвердите свои намерения, можно будет выдвигать номинантов на премию.
- Вписать название вашего любимого места в нужную номинацию. Предложить можно только одного кандидата.
- Нажать на кнопку «Отправить».
- Повторить для других номинаций.
Номинировать кандидатов на конкурс можно до 15 августа.
Переходите на сайт проекта. Давайте вместе составим путеводитель по городу с местами, проверенными жителями!
«(От)Личный Петербург» — проект «Фонтанки.ру» и комитета по развитию туризма Петербурга.