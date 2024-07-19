Ищем лучшие научные музеи, выставки и лектории Петербурга. Предложите место!

Фото: сгенерировано ИИ Поделиться Поделиться





«Фонтанка» продолжает собирать самые интересные места нашего города в рамках четвертого сезона проекта «(От)Личный Петербург». Если у вас есть любимый научный музей, выставка или лекторий, поделитесь его адресом с нами!

«Научный Петербург» — одна из 10 номинаций нашего проекта в 2024 году. В ней мы собираем адреса для фанатов научно-популярного жанра: лектории, выставки, музеи. Места, где рассказано просто о сверхсложном. Вот что мы уже обнаружили — помогите нам найти больше!



Каждая номинация — это отдельная грань любования городом на Неве. И мы просим читателей подсказать нам лучшие места для этого. 10 кандидатов в каждой, набравшие наибольшее количество голосов на этапе выдвижения, войдут в шорт-листы. После этого на основе выбора читателей кураторы составят окончательные списки, а мы выставим их на всеобщее голосование.

26 сентября в Петербурге пройдет торжественная церемония награждения победителей. Лучшие получат почетные призы — и, конечно, народную любовь.

В качестве эксперта номинацию «Научный Петербург» курирует Наталия Белякова — директор департамента экспедиционной деятельности и развития туризма Русского географического общества. Мы попросили Наталию выдвинуть трех кандидатов на звание лучших. Вот ее выбор:



музей оптики при ИТМО; штаб-квартира РГО в СПб с историческим общедоступным лекторием им. Шокальского; ледокол «Красин».

Кто еще достоин места в десятке финалистов? Ждем подсказок от вас. Может быть, Зоологический музей РАН? Кунсткамера? Или Центральный музей почвоведения им. В. В. Докучаева? Предложите своего кандидата! Как выдвинуть на конкурс любимое место Перейти на страницу выдвижения. Авторизоваться с помощью Telegram, Yandex или VK. При авторизации через Telegram вам придет сообщение непосредственно в мессенджер. И после того, как вы там подтвердите свои намерения, можно будет выдвигать номинантов на премию. Вписать название вашего любимого места в нужную номинацию. Предложить можно только одного кандидата. Нажать на кнопку «Отправить». Повторить для других номинаций.

Номинировать кандидатов на конкурс можно до 15 августа.

Переходите на сайт проекта. Давайте вместе составим путеводитель по городу с местами, проверенными жителями!

«(От)Личный Петербург» — проект «Фонтанки.ру» и комитета по развитию туризма Петербурга.

