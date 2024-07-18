«Не надо стремиться к «Самсонам»». Какие фонтаны появляются в новых жилых комплексах и почему не так часто

Фото: Михаил Огнев/ «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Инспектируя реконструкцию фонтанов в Румянцевском саду, во время объезда городских объектов, губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов сказал, что уже некоторое время обсуждает с застройщиками идею обустройства фонтанов во дворах жилых домов и в спальных районах. «Фонтанка» обнаружила, что фонтаны в новостройках появляются — там, где это уместно в концепции ЖК — хотя и не очень массово. Запланированы они и в строящихся объектах.



Встречаемся у фонтана — Фонтаны — это традиционное «баловство» архитектурного Петербурга, элемент, который сейчас, к сожалению, незаслуженно забыт, — считает Сергей Тирских, заместитель директора СК «Дальпитерстрой» по проектированию. — А ведь раньше, особенно в 30-е и послевоенные годы XX века, это было достаточно массовым явлением в нашем городе. Почти в каждом дворе был недорогой бетонный фонтан, который оживлял и обогащал дворовое пространство. Затраты на его возведение небольшие, просто требуется инженерная подготовка и обеспечение. Вот на Васильевском острове есть Соловьевский садик: почти 150 лет назад гражданин Соловьев подарил городу два фонтана, и они до сих пор работают, и это прекрасно! Хотелось бы, чтобы традиция устройства фонтана в каждом дворе вернулась в Петербург. Вода — это всегда здорово, а фонтан — это хорошая и, подчеркиваю, недорогая альтернатива водоему.



Некоторые девелоперы активно воплощают это пожелание в жизнь. Так, у объединения «Строительный трест» есть несколько реализованных объектов с фонтанами: один украсил внутренний двор ЖК бизнес-класса «Сосновка» на Тореза, а другой установили на Каштановой аллее в ЖК «Капитал» в Кудрово.



фонтан в ЖК «Сосновка» Фото: предоставлено пресс-службой «Строительного треста» Фонтан в ЖК «Капитал» Фото: предоставлено пресс-службой «Строительного треста» Фонтан на бульваре Белых ночей в ЖК NEWПИТЕР Фото: предоставлено пресс-службой «Строительного треста» Поделиться Поделиться





— Также мы реализовали общественный фонтан на бульваре Белых ночей в ЖК NEWПИТЕР в Новоселье, — рассказал Андрей Паньков, заместитель генерального директора по производственным вопросам объединения «Строительный трест», — он спроектирован особым образом — на тротуаре и без чаши, чтобы летом дети могли беспрепятственно и безопасно в нём играть. (фото)

У ГК «ПСК» есть опыт как переделки старого заброшенного фонтана в объект благоустройства, так и создания новых.

— Первый случай — это сквер рядом с ЖК Nobelius, на Выборгской улице, — пояснил Сергей Софронов, коммерческий директор ГК «ПСК». — Фонтан давно не функционировал, но его чаша очень красивая — из нее сделали своего рода клумбу в огромной вазе, с цветами и другими растениями.



Сейчас во дворе-курдонере жилого комплекса «Северная корона», готовится два фонтана: Они будут частью ландшафтной концепции открытого к Геслеровскому мосту двора и запустятся по завершению благоустройства, которое сейчас идет полным ходом.



У Setl Group реализовано уже, как минимум, 4 проекта, где точкой притяжения для жителей являются фонтаны, рассказала Ольга Трошева, директор Консалтингового центра «Петербургская Недвижимость» (Setl Group).

Еще в 2017 году в ЖК «Лондон» в Кудрово появился «Английский» фонтан, выполненный в стилистике Трафальгарской площади, а в ЖК Riverside на Ушаковской набережной запустили фонтан-парусник. Он создан с использованием оригинальных архитектурных элементов, похожих на парусники, по вечерам фонтан и паруса подсвечиваются разными цветами. В 2020 году в ЖК «Чистое небо» в Приморском районе появилась площадь Солнца с фонтаном диаметром около 6 метров, который состоит из трех ярусов. Чашу фонтана сформировали кольца разных диаметров, а завершают радиальную композицию шары, установленные по периметру. Для фонтана предусмотрена светодиодная подсветка, которая включается в вечернее время. И, наконец, в 2021 году в ЖК «Эмеральд» на Васильевском острове появился пешеходный фонтан, устроенный на уровне земли, между струями которого можно прогуливаться в живописном сквере внутри комплекса.



Фонтан в ЖК Riverside Фото: предоставлено пресс-службой Setl Group Площадь Европы в ЖК «Лондон» Фото: предоставлено пресс-службой Setl Group Фонтан в ЖК «Лондон» Фото: предоставлено пресс-службой Setl Group Фонтан на площади Солнца в ЖК «Чистое небо» Фото: предоставлено пресс-службой Setl Group Фонтан в ЖК «Эмеральд» Фото: предоставлено пресс-службой Setl Group Поделиться Поделиться





Новые фонтаны появятся и в строящихся жилых комплексах Setl Group. Например, в жилом комплексе «Астра Континенталь» на проспекте Обуховской обороны разместятся сразу два фонтана, один из них будет гейзерным.



— Такие фонтаны особенно любят дети — в жару можно бегать сквозь струи воды и весело проводить время, — комментирует Ольга Трошева. — Фонтан в ЖК «Бионика Заповедная» у Новоорловского заказника мы разместим перед центральной входной группой одного из корпусов. Сочетание металла, камня и воды будет символизировать единство природы и технологий. Зеркальный эффект стальной конструкции создаст иллюзию течения воды даже зимой, что сделает фонтан по сути всесезонным.

Жителям мегаполисов действительно часто не хватает зелени и воды, поэтому ландшафтные парки и фонтаны востребованы в благоустройстве проектов и привлекают покупателей недвижимости, говорит директор по маркетингу и PR Glorax Екатерина Ульянова, отметив, что фонтаны редко реализуются в комфорт- и бизнес-классе — это, скорее, опция премиальных проектов.



— Наша компания запроектировала сухой фонтан на площади в рамках благоустройства GloraX Premium Василеостровский в Санкт-Петербурге, а в Москве в проекте GloraX Premium Белорусская предусмотрен арт-объект с использованием воды. На внутренней территории комплекса будет создана атмосферная стена-водопад с декоративной вечерней подсветкой, — добавила она.

В экорайоне «Юнтолово» проектом предусмотрено сооружение небольшого фонтана в строящемся квартале, рассказала Ирина Межейникова, директор проекта «Юнтолово» компании «Главстрой Санкт-Петербург» — это будет декорированная конструкция арочного типа, по которой стекает вода. Кроме того, прорабатываются варианты размещения сухого фонтана на территории будущего Центрального парка.

В проекте «А101 Лаголово» запланирована центральная площадь с амфитеатром и сухим фонтаном.



— Она станет основным планировочным элементом будущего района — к ней будут сходиться все его улицы, — описывает руководитель направления разработки продукта ГК «А101» в Санкт-Петербурге Булат Мирзаханов. — Площадь планируется разделить на три части, каждая из которых получит свою функцию. Сухой фонтан расположится в восточной части. У него не будет видимой чаши, зрители увидят только бьющие «из-под земли» струи, которые тут же будут отводиться в подземный резервуар. Между струями можно ходить, бегать или ездить на велосипеде. Когда фонтан будет отключаться, территория станет пешеходной зоной.



Фонтан в ЖК «Скандинавия» (Новая Москва) Фото: предоставлено пресс-службой ГК «А101» Фонтан в ЖК «Испанские кварталы» (Новая Москва) Фото: предоставлено пресс-службой ГК «А101» Фонтан в ЖК «Скандинавия» (Новая Москва) Фото: предоставлено пресс-службой ГК «А101» Поделиться Поделиться





Сухой фонтан — самый популярный на сегодняшний день формат, судя по отзывам девелоперов. Так, на территории бутик-квартала «Кронфорт. Центральный» в Кроштадте также будет установлен именно сухой фонтан — вода бьет из-под поверхности и сразу же отводится обратно в резервуар. Как рассказала Людмила Рева, коммерческий директор «ГК Алькор», композиция будет расположена на главной площади торгово-пешеходного променада. Фонтан будет иметь динамичный сценарий движения струй, также планируется подсветка основания и воды.

Инженерная конструкция Фонтан — это отдельное инженерное сооружение, и у его строительства есть свои особенности.

— Создание фонтана на территории комплекса требует детальной проработки уже на этапе проектирования, т.к. необходимо рассчитать нагрузку на инженерные сети и получить требуемые согласования, — пояснила Екатерина Ульянова. — Необходимо определить удачное расположение фонтана, оптимальное с точки зрения инженерных решений и комфорта жителей, чтобы шум воды успокаивал, а не раздражал. Если в комплексе запроектирован подземный паркинг, то обустройство фонтана потребует создания эксплуатируемой кровли паркинга, а также большого количества инженерных коммуникаций, в том числе от источника воды. Важно понимать, что эксплуатация фонтана потребует дополнительных коммунальных расходов, а на осенне-зимний период необходима его консервация.



По ее словам, с учетом того, что в Петербурге небольшое количество теплых дней в году и нередко бывает порывистый ветер — создание фонтана в ЖК не всегда целесообразно и оправданным решением, особенно в массовом сегменте. А вышеперечисленные факторы, связанные с дополнительными затратами, делают фонтан элементом благоустройства более характерным для проектов высокого ценового сегмента.



Ирина Межейникова считает, что со стороны застройщика сложностей в проектировании и установке фонтанов как таковых нет, однако в дальнейшем могут возникнуть вопросы в части эксплуатации.

— Если после завершения реализации ЖК часть территории с фонтаном передается на баланс города, то за подачу электроэнергии и водоснабжения отвечают муниципальные службы, — объяснила она. — Но если это, к примеру, придомовая территория, то такой элемент благоустройства ляжет дополнительной нагрузкой на жильцов. Как правило, плата за обслуживание и снабжение фонтана распределяется поровну между всеми собственниками жилья.



При этом современные фонтаны отличаются от исторических тем, что используют более сложные технологии и материалы, говорит Людмила Рева, коммерческий директор «ГК Алькор»:

— Например, в них часто есть насосы, электроника и светодиоды для создания разнообразных эффектов, таких как изменение цвета, формы и высоты струй воды. Также современные водные композиции могут быть интерактивными, реагируя на движение людей или музыку.

Андрей Паньков добавил к сложностям реализации отсутствие полноценной нормативной базы, а также технические моменты: необходимы отдельный контур заземления, специальные низковольтные насосы, осветительное оборудование. Есть вопросы и по дальнейшей эксплуатации водного объекта, которая после ввода в эксплуатацию ложится на плечи УК.

— Поэтому фонтан — это всё же больше про общественные пространства, — считает он. — Во дворе ЖК будут уместны более тихие и безопасные объекты, например, водные чаши с переливами. Такие чаши будут реализованы в нашем ЖК бизнес-класса «Парусная 1» в Галерной гавани на Васильевском острове.



Булат Мирзаханов говорит, что сложностей именно в строительстве сухих фонтанов в рамках благоустройства новых районов нет, вопросы может вызывать скорее эксплуатационный процесс.

— Несмотря на кажущуюся прочность, сухие фонтаны достаточно хрупкий механизм, — объяснил он. — Например, важно заранее предусмотреть, чтобы по нему можно было бегать, иначе каждый месяц придется чинить жиклеры.



— Как таковых трудностей нет, просто это недешево, — комментирует Сергей Софронов. — Дополнительные инженерные коммуникации, насосы, подвод и отвод воды и так далее. Эксплуатация требует периодической очистки, ну и некоторые дополнительные затраты на электроэнергию, относительно небольшие, если фонтан сам по себе небольшой.

Он отметил, что далеко не везде фонтаны нужны и с точки зрения концепции проекта: делать какой-то водный объект только ради объекта нецелесообразно.



— Не думаю, что он должен быть в каждом дворе. Если мы понимаем, что объект вписывается в окружение двора и центральной части квартала хорошо, ландшафтные дизайнеры ставят его сюда не просто так, то фонтан будет, — резюмировал Софронов.

Во-первых, это красиво Плюсов у фонтанов, как элементов благоустройства в жилых комплексах несколько: во-первых, это красиво.

— Струи воды переливаются и блестят на солнце, шум и плеск приятны для слуха, — говорит Людмила Рева. — Фонтан украшает любое пространство, и, более того, делает его статуснее, ведь, как известно, исторически фонтаны появлялись только во дворцах, императорских парках и центральных площадях города — местах респектабельных и востребованных. Во-вторых, гидротехнические композиции создают дополнительное пространство для отдыха: фонтан охлаждает воздух, рядом с ним приятно посидеть в теплое время года, а дети всегда приходят в восторг и с радостью играют со струями воды.



По ее словам, жители всегда положительно относятся к фонтанам и подобным им элементам благоустройства. Это сразу выделяет жилой комплекс среди других, поскольку на данный момент установка фонтанов еще не стала повсеместной практикой в девелопменте.

Сергей Софронов считает, что стремиться к помпезности исторических фонтанов, к «Самсонам» — смысла нет. Хотя фонтан, безусловно, оживляет композицию придомовой территории, становится ее центром, поэтому и оформлен должен быть хорошо.



— Высота струи воды не должна быть очень большой, а оформление стоит делать более современным, в некоторой степени лаконичным, — говорит он. — У фонтана может быть как сугубо эстетическая функция, так и развлекательная. Например, при устройстве вровень с землей с периодическим включением — как шутихи в Петергофе.



— Такие элементы благоустройства всегда становятся важнейшей достопримечательностью района — визуальным акцентом площади и популярным местом для прогулок и отдыха, — отметил Булат Мирзаханов. — Также фонтан всегда служит мощным антистрессовым фактором для жителей района — даже простое созерцание воды и ее звук успокаивают нервную систему. Важны фонтаны и для детей: по словам психологов, игры с водой — это важный этап в развитии ребенка, они помогают развить рецепторы и предоставляют практически неограниченные возможности познавать мир и себя в нем. По нашему опыту в Новой Москве в проектах «Испанские кварталы» и «Скандинавия», сухие фонтаны становятся излюбленной игровой площадкой в летнее время.



Андрей Паньков добавил, что фонтаны, конечно, добавляют элемент эстетики в благоустройство ЖК, но с практической точки зрения, не во всех проектах они будут уместны. Вплоть до того, что могут создавать дискомфорт некоторым жителям ЖК. Например, есть примеры, когда жильцы просят в течение дня отключать фонтан во дворе на несколько часов, чтобы маленьким детям не мешал шум.

