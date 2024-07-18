    Сейчас

    +21˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +21˚C

    Облачно, Небольшие дожди

    Ощущается как 22

    1 м/с, с-з

    761мм

    67%

    Подробнее

    Пробки

    5/10

    usd88.09eur96.3

    В Белгородской области тракторист пострадал от атаки украинского дрона

    463
    1 комментарий

    Два человека пострадали от атак украинских беспилотников в селах Белгородской области. Подробности 18 июля сообщает губернатор региона Вячеслав Гладков.

    В селе Черемошное дрон сбросил взрывное устройство. Множественные осколочные ранения мягких тканей головы и акубаротравму получил тракторист. Рабочие доставили его в больницу. После оказания первой помощи мужчину отпустили долечиваться домой.

    В Борисовском районе, в селе Берёзовка, дрон-камикадзе атаковал административное здание. Ранена одна женщина, получившая ссадины и ушибы.

    Фото: Телеграм-канал губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова
    ПоделитьсяПоделиться

    Ранее три человека пострадали в результате атаки FPV-дрона в селе Отрадное Белгородского района. Мишенью беспилотника стал едущий автомобиль, за рулем которого была женщина.

    Фото: Телеграм-канал губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК2
    СМЕХ1
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ1
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 1

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    1
    close