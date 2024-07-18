В Белгородской области тракторист пострадал от атаки украинского дрона

Два человека пострадали от атак украинских беспилотников в селах Белгородской области. Подробности 18 июля сообщает губернатор региона Вячеслав Гладков.
В селе Черемошное дрон сбросил взрывное устройство. Множественные осколочные ранения мягких тканей головы и акубаротравму получил тракторист. Рабочие доставили его в больницу. После оказания первой помощи мужчину отпустили долечиваться домой.
В Борисовском районе, в селе Берёзовка, дрон-камикадзе атаковал административное здание. Ранена одна женщина, получившая ссадины и ушибы.
Ранее три человека пострадали в результате атаки FPV-дрона в селе Отрадное Белгородского района. Мишенью беспилотника стал едущий автомобиль, за рулем которого была женщина.