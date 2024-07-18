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    Водителя каршеринга, устроившего массовое ДТП на Среднеохтинском, не стали наказывать уголовно

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    Красногвардейский районный суд Петербурга прекратил уголовное дело в отношении водителя каршеринга, который прошлым летом устроил массовое ДТП с участием автобуса и скрылся. В аварии тогда серьезно пострадал один из участников.

    ДТП случилось около полуночи 24 августа 2023 года на Среднеохтинском проспекте. По версии обвинения, водитель каршерингового BMW ехал по проспекту от Синявинской улицы в сторону Большой Пороховской и к перекрестку с Краснодонской улицей приближался на скорости около 96,9 км/ч, сообщает 18 июля объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга. Горел красный, но водитель не остановился, а выехал на перекресток и столкнулся с Volkswagen Polo, пересекавшим его по Краснодонской на свой зеленый.

    От удара «Поло» отбросило в стоявший у края дороги на Среднеохтинском автобус. «БМВ» же врезался в другой Volkswagen Polo, который стоял на красный свет во встречном направлении, и металлическое ограждение. В результате водитель первого «Фольксвагена» получил тяжелые травмы. А водитель каршеринга с места аварии скрылся.

    В отношении водителя каршеринга было возбуждено уголовное дело о нарушении ПДД, повлекшем по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью и сопряженного с оставлением места ДТП (по пункту «б» части 2 статьи 264 УК РФ). Однако потерпевший попросил прекратить дело, пояснив, что примирился с обвиняемым: тот принес ему извинения и загладил вред, возместив материальный ущерб. Больше претензий к нему у пострадавшего нет. Прокурор возражал.

    Суд отметил, что водитель каршеринга ранее к уголовной ответственности не привлекался и обвиняется в преступлении средней тяжести. С учетом примирения с потерпевшим и возмещения ему водителем BMW 230 тысяч рублей дело в отношении мужчины постановили прекратить.

    Фото: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»

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