«Сама как-то ехала». Каршеринг BMW на Среднеохтинском раскидал «Фольксвагены» и разбился о преграду

Серьёзное массовое ДТП произошло ночью 24 августа, в 00:03, в Красногвардейском районе Петербурга на Среднеохтинском проспекте, 40. Участников — целый ассортимент: и каршеринг, и такси, и автобус. Предполагаемый виновник скрылся, бросив машину. Личность установлена: в салоне он оставил свои документы. Очевидцы рассказывают ещё более странное, якобы БМВ двигалась вообще без водителя.
По предварительным данным «Фонтанки», некто на BMW вылетел на перекрёсток с Краснодонской улицей на запрещающий сигнал, ударил один Volkswagen, затем второй Volkswagen и врезался в поребрик (на кадрах в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» «ВКонтакте» видно, что он ещё и выломал ограждение). Один из «Фольксвагенов» откинуло в автобусов, ехавший без пассажиров.
Пострадавших как минимум двое: 53-летний водитель одного из «Фльксвагенов» и его пассажирка (предположительно, такси). Ведётся розыск сбежавшего водителя. В салоне БМВ нашлись документы 32-летнего гражданина Таджикистана.
Подписчица «ДТП и ЧП» Елена, судя по её словам, была во втором «Фольксвагене». «БМВ-карш на красный. Сначала в такси, потом в нас. Водителя в БМВ не оказалось потом. Сама как-то ехала, по словам оставшихся», — рассказывает Елена.
Точные обстоятельства инцидента выясняются.