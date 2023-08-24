    Сейчас

    +16˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +16˚C

    Облачно, Без осадков

    Ощущается как 16

    2 м/с, южн

    761мм

    66%

    Подробнее

    Пробки

    3/10

    usd94.44eur102.25

    «Сама как-то ехала». Каршеринг BMW на Среднеохтинском раскидал «Фольксвагены» и разбился о преграду

    493
    6 комментариев

    Серьёзное массовое ДТП произошло ночью 24 августа, в 00:03, в Красногвардейском районе Петербурга на Среднеохтинском проспекте, 40. Участников — целый ассортимент: и каршеринг, и такси, и автобус. Предполагаемый виновник скрылся, бросив машину. Личность установлена: в салоне он оставил свои документы. Очевидцы рассказывают ещё более странное, якобы БМВ двигалась вообще без водителя.

    «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»

    По предварительным данным «Фонтанки», некто на BMW вылетел на перекрёсток с Краснодонской улицей на запрещающий сигнал, ударил один Volkswagen, затем второй Volkswagen и врезался в поребрик (на кадрах в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» «ВКонтакте» видно, что он ещё и выломал ограждение). Один из «Фольксвагенов» откинуло в автобусов, ехавший без пассажиров.

    Пострадавших как минимум двое: 53-летний водитель одного из «Фльксвагенов» и его пассажирка (предположительно, такси). Ведётся розыск сбежавшего водителя. В салоне БМВ нашлись документы 32-летнего гражданина Таджикистана.

    Подписчица «ДТП и ЧП» Елена, судя по её словам, была во втором «Фольксвагене». «БМВ-карш на красный. Сначала в такси, потом в нас. Водителя в БМВ не оказалось потом. Сама как-то ехала, по словам оставшихся», — рассказывает Елена.

    Точные обстоятельства инцидента выясняются.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ДТПДТП с каршерингомДТП с каршеринговым автоДТП с таксиДТП с автобусомДТП в Петербурге
    ЛАЙК0
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ1
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 6

    Гость24 Авг 2023 в 15:23
    Не изменяя традициям!
    +0−0
    Гость24 Авг 2023 в 15:22
    Краштестинг!
    +1−0
    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    6
    close