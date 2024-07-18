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    Автобус с пассажирами уехал в кювет и дерево на трассе в Ленобласти

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    1 комментарий
    Фото: СУ СК РФ по Ленобласти
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    Пассажирский автобус попал в серьезное ДТП на федеральной трассе «Кола» в Волховском районе Ленобласти. Проверки ведут прокуратура и Следственный комитет.

    В седьмом часу утра 18 июля на 133-м километре Мурманского шоссе водитель автобуса № 895 маршрута «Вознесенье — Петербург» не справился с управлением и съехал в кювет, где врезался в дерево, сообщает пресс-служба прокуратуры Ленобласти. В результате травмы различной степени тяжести получил водитель. Его доставили в больницу. Пассажиры автобуса не пострадали.

    Фото: СУ СК РФ по Ленобласти
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    Как рассказал 47News один из пассажиров, водителю, предположительно, стало плохо. «Когда автобус спустился на обочину, после прыжка, колеса увязли в песке, и скорость заметно снизилась, но видно было, что летим в сосны. Ну и в конце удар в дерево. У водителя, видимо, с сердцем было плохо», — поделился он.

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    По словам мужчины, в автобусе было два водителя, за время пути один сменил другого. «Проехали Сясьстрой, и автобус набрал скорость. У поворота на Колчаново раздались крики детей и женщин. Кричали что-то вроде: «он упал», «ему плохо». И все побежали почему-то назад», — рассказал пассажир.

    Волховская городская прокуратура организовала проверку по факту ДТП. Доследственную проверку начал и Волховский следственный отдел СУ СК РФ по Ленобласти. Следователи устанавливают обстоятельства оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

    Минувшей ночью в Петербурге пассажирский автобус врезался в здание автосалона на Приморском шоссе. Причиной аварии тоже предполагают то, что водителю стало плохо. К счастью, пассажиров в салоне в момент аварии не было. Водителя же с травмами увезли в больницу.

    Фото: СУ СК РФ по Ленобласти
    Фото: СУ СК РФ по Ленобласти

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    Комментарии 1

    altai59718 Июл 2024 в 19:33
    Повезло...
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