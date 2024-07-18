Квартиры бизнес-класса в Петербурге за первое полугодие подорожали на 9%, до 382 тыс. рублей за 1 кв. м

С января по июнь квадратный метр в петербургских новостройках бизнес-класса подорожал на 9%, и к началу июля его средняя цена достигла 382 тыс. рублей, подсчитали в Консалтинговом центре «Петербургская Недвижимость». Самые дорогие квартиры бизнес-класса сейчас строятся в Центральном районе, в тройке лидеров также Московский и Петроградский.
Всего за полгода было продано 1,7 тыс. квартир бизнес-класса в новостройках Петербурга — это немного выше уровня 2023 года, когда за январь — июнь было реализовано 1,6 тыс. квартир. Самыми популярными среди покупателей стали квартиры бизнес-класса в районах с более низкой ценой в рамках сегмента. Так, на первом месте оказался Выборгский район — здесь купили 26% всех квартир при средней цене 320 тыс. рублей за 1 кв. м, в Василеостровском районе, где квадратный метр стоит 367 тыс. рублей, было приобретено 16% квартир, а на третьем месте Адмиралтейский район с долей 10% и средней ценой квадратного метра 372 тыс. рублей. При этом в самом дорогом — Центральном — районе жилье бизнес-класса продается по цене в среднем 495 тыс. рублей за 1 кв. м, в Московском и Петроградском — по 446 и 438 тыс. рублей за 1 кв. м соответственно.
Самым востребованным форматом в бизнес-классе стали двухкомнатные квартиры, на которые пришлось 36% сделок, однокомнатные квартиры приобрели 29% покупателей жилья бизнес-класса, а на студии и трехкомнатные пришлось по 16%.
Если спрос по сравнению с прошлым годом немного подрос, то предложение в бизнес-классе, наоборот, сократилось — в полтора раза по сравнению с июнем 2023 года. На начало июля в продаже находится около 3,9 тыс. квартир. За первое полугодие 2024 года предложение пополнилось 1,1 тыс. лотов, тогда как в январе — июне 2023 года девелоперы вывели на рынок около 4 тыс. квартир.
Самый популярный механизм покупки в бизнес-классе — это рассрочка, на нее пришлось более половины всех сделок. Как отметила директор Консалтингового центра «Петербургская Недвижимость» Ольга Трошева, если в прошлом году рассрочки и ипотека пользовались примерно одинаковым спросом у покупателей и занимали по 45–46% в структуре сделок компании, то в первом полугодии 2024 года доля рассрочек увеличилась до 53%, а доля ипотеки сократилась до 42%. «Наиболее активный рост рассрочки показали в начале полугодия, в тот момент, когда застройщики запускали привлекательные для покупателей условия, в мае — июне на фоне завершения действия программы с господдержкой и ожидания изменения условий семейной ипотеки выросла доля продаж в ипотеку», — подчеркнула она.