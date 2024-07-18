Квартиры бизнес-класса в Петербурге за первое полугодие подорожали на 9%, до 382 тыс. рублей за 1 кв. м

С января по июнь квадратный метр в петербургских новостройках бизнес-класса подорожал на 9%, и к началу июля его средняя цена достигла 382 тыс. рублей, подсчитали в Консалтинговом центре «Петербургская Недвижимость». Самые дорогие квартиры бизнес-класса сейчас строятся в Центральном районе, в тройке лидеров также Московский и Петроградский.

Всего за полгода было продано 1,7 тыс. квартир бизнес-класса в новостройках Петербурга — это немного выше уровня 2023 года, когда за январь — июнь было реализовано 1,6 тыс. квартир. Самыми популярными среди покупателей стали квартиры бизнес-класса в районах с более низкой ценой в рамках сегмента. Так, на первом месте оказался Выборгский район — здесь купили 26% всех квартир при средней цене 320 тыс. рублей за 1 кв. м, в Василеостровском районе, где квадратный метр стоит 367 тыс. рублей, было приобретено 16% квартир, а на третьем месте Адмиралтейский район с долей 10% и средней ценой квадратного метра 372 тыс. рублей. При этом в самом дорогом — Центральном — районе жилье бизнес-класса продается по цене в среднем 495 тыс. рублей за 1 кв. м, в Московском и Петроградском — по 446 и 438 тыс. рублей за 1 кв. м соответственно.