Женщина бросила бутылку с бензином в пункт набора контрактников в Костроме, начался пожар

В Костроме 18 июля женщина бросила бутылку с бензином в здание пункта отбора на военную службу по контракту. О происшествии сообщил губернатор региона Сергей Ситников в своем телеграм-канале.
Во время инцидента никто не пострадал. Повреждений здания также нет.
«Возгорание было оперативно потушено военнослужащими. Хорошо, быстро сработала полиция. <...> Дал поручение городским службам заменить стекла в разбитых окнах, при необходимости сделать косметический ремонт», — уточнил глава Костромской области.
ВГТРК «Кострома» со ссылкой на правоохранительные органы пишет, что женщина, бросившая бутылку, была под воздействием слов мошенников, звонивших ей. Сейчас она задержана и дает показания.
В апреле 2024 года 19-летнего жителя Липецкой области приговорили к девяти годам колонии за попытку поджога военного аэродрома.