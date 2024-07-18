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    Женщина бросила бутылку с бензином в пункт набора контрактников в Костроме, начался пожар

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    В Костроме 18 июля женщина бросила бутылку с бензином в здание пункта отбора на военную службу по контракту. О происшествии сообщил губернатор региона Сергей Ситников в своем телеграм-канале.

    Во время инцидента никто не пострадал. Повреждений здания также нет.

    «Возгорание было оперативно потушено военнослужащими. Хорошо, быстро сработала полиция. <...> Дал поручение городским службам заменить стекла в разбитых окнах, при необходимости сделать косметический ремонт», — уточнил глава Костромской области.

    ВГТРК «Кострома» со ссылкой на правоохранительные органы пишет, что женщина, бросившая бутылку, была под воздействием слов мошенников, звонивших ей. Сейчас она задержана и дает показания.

    В апреле 2024 года 19-летнего жителя Липецкой области приговорили к девяти годам колонии за попытку поджога военного аэродрома.

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