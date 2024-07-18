Женщина бросила бутылку с бензином в пункт набора контрактников в Костроме, начался пожар

В Костроме 18 июля женщина бросила бутылку с бензином в здание пункта отбора на военную службу по контракту. О происшествии сообщил губернатор региона Сергей Ситников в своем телеграм-канале.



Во время инцидента никто не пострадал. Повреждений здания также нет.



«Возгорание было оперативно потушено военнослужащими. Хорошо, быстро сработала полиция. <...> Дал поручение городским службам заменить стекла в разбитых окнах, при необходимости сделать косметический ремонт», — уточнил глава Костромской области.

