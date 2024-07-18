В Кремле прокомментировали планы фон дер Ляйен создать европейский оборонный союз

Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен планирует подготовить новую программу будущей европейской обороны. Намерения превратить ЕС в оборонный союз
Как сообщил журналистам Песков, предвыборная программа главы Европейской комиссии подтверждает настрой европейских государств на милитаризацию, нагнетание напряженности и конфронтацию. По словам пресс-секретаря, создание европейского оборонного союза может говорить о смене приоритетов ЕС и придании союзу военной окраски.
«Это реалии, в которых нам приходится жить. И, конечно же, это все вынуждает нас соответствующим образом конфигурировать и наш внешний политический подход», — пояснил Песков. Также он добавил, что Россия не представляла и не представляет никакой угрозы ни для кого в Евросоюзе.
Напомним, что основные тезисы программной речи фон дер Ляйен заключаются в том, что она планирует предложить ряд оборонных проектов, которые будут отвечать общеевропейским интересам в сфере безопасности. Инициативы предполагают создание «европейского щита ПВО и системы киберобороны». Политик в случае своего переизбрания на второй срок до
Сегодня Европарламент должен провести голосование по вопросу утверждения фон дер Ляйен на второй пятилетний срок.