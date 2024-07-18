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    В Кремле прокомментировали планы фон дер Ляйен создать европейский оборонный союз

    1991
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    Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен планирует подготовить новую программу будущей европейской обороны. Намерения превратить ЕС в оборонный союз 18 июля прокомментировал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, пишет РИА Новости.

    Как сообщил журналистам Песков, предвыборная программа главы Европейской комиссии подтверждает настрой европейских государств на милитаризацию, нагнетание напряженности и конфронтацию. По словам пресс-секретаря, создание европейского оборонного союза может говорить о смене приоритетов ЕС и придании союзу военной окраски.

    «Это реалии, в которых нам приходится жить. И, конечно же, это все вынуждает нас соответствующим образом конфигурировать и наш внешний политический подход», — пояснил Песков. Также он добавил, что Россия не представляла и не представляет никакой угрозы ни для кого в Евросоюзе.

    Напомним, что основные тезисы программной речи фон дер Ляйен заключаются в том, что она планирует предложить ряд оборонных проектов, которые будут отвечать общеевропейским интересам в сфере безопасности. Инициативы предполагают создание «европейского щита ПВО и системы киберобороны». Политик в случае своего переизбрания на второй срок до 2029 года пообещала превратить Европейский союз в оборонный.

    Сегодня Европарламент должен провести голосование по вопросу утверждения фон дер Ляйен на второй пятилетний срок.

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