Четырехкомнатные квартиры в Петербурге подорожали за год на 24%, средний бюджет покупки — 42,2 млн рублей

Четырехкомнатные квартиры в Петербурге и Москве обогнали по темпам роста стоимости остальные варианты. В Петербурге средний бюджет сделки во втором квартале 2024 года составил 42,2 млн рублей, что на 24% выше, чем годом ранее, подсчитали аналитики GloraX. В Москве рост составил 43%, а средний чек — 92,6 млн рублей. При этом спрос на них остается стабильным, хоть и невысоким.
Как отмечает Сергей Гусев, директор департамента аналитики и ценообразования GloraX, за второй квартал 2024 года в столице было заключено 340 сделок с четырехкомнатными квартирами, а в Петербурге — 49, что соответствует показателям прошлого года. При этом большие квартиры покупают для себя, а не с целью инвестирования. Не затронули этот сегмент и изменения на ипотечном рынке, т.к. стоимость достаточно высока и превышает лимиты льготного кредитования. «Интенсивный рост среднего бюджета сделок за год обусловлен перераспределением в структуре предложения четырехкомнатных квартир по проектам разных ценовых категорий. Поэтому растет средний чек», — говорит эксперт.
Разница в стоимости «средней» четырехкомнатной квартиры в Петербурге и Москве объясняется тем, что в столице строится больше дорогого жилья: на бизнес-класс, премиум и элитный сегмент пришлось 86% всех четырехкомнатных квартир, приобретенных во II квартале 2024 года. В Петербурге же 82% покупок — это квартиры комфорт и бизнес-класса. Также в Москве больше площади квартир: в среднем 131,3 м2 против 113,8 м2 в Петербурге, причем за год столичные «четырешки» подросли на 10,2 м2, а в Петербурге — всего на 4,6 м2.
Квартиры с меньшим числом комнат также подорожали за год, но немного меньше. Так, двухкомнатные квартиры в Москве стали дороже на 23% (средний бюджет — 26,1 млн рублей), а в Петербурге — на 10% (14,7 млн рублей). «Трешки» подорожали в Москве на 21% до 38,4 млн рублей, а в Петербурге — на 20% до 21,2 млн рублей.