Четырехкомнатные квартиры в Петербурге подорожали за год на 24%, средний бюджет покупки — 42,2 млн рублей

Четырехкомнатные квартиры в Петербурге и Москве обогнали по темпам роста стоимости остальные варианты. В Петербурге средний бюджет сделки во втором квартале 2024 года составил 42,2 млн рублей, что на 24% выше, чем годом ранее, подсчитали аналитики GloraX. В Москве рост составил 43%, а средний чек — 92,6 млн рублей. При этом спрос на них остается стабильным, хоть и невысоким.

Как отмечает Сергей Гусев, директор департамента аналитики и ценообразования GloraX, за второй квартал 2024 года в столице было заключено 340 сделок с четырехкомнатными квартирами, а в Петербурге — 49, что соответствует показателям прошлого года. При этом большие квартиры покупают для себя, а не с целью инвестирования. Не затронули этот сегмент и изменения на ипотечном рынке, т.к. стоимость достаточно высока и превышает лимиты льготного кредитования. «Интенсивный рост среднего бюджета сделок за год обусловлен перераспределением в структуре предложения четырехкомнатных квартир по проектам разных ценовых категорий. Поэтому растет средний чек», — говорит эксперт.