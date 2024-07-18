Автобус на Парашютной врезался в BMW X5. Пострадал 3-летний малыш

В Петербурге на Парашютной улице произошла авария, в результате которой пострадал трехлетний пассажир. Сотрудники полиции проводят проверку по факту ДТП. Об этом 18 июля сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти.
Утром в среду, 17 июля, произошло ДТП на Парашютной улице. Водитель автобуса «Нефаз», двигаясь по дублеру со стороны КАД в направлении Военной улицы, врезался в автомобиль BMW X5. Как итог — один из пассажиров общественного транспорта, мальчик трех лет, упал. Ребенка доставили в больницу. Его состояние оценивают как средней степени тяжести.
Полицейские проводят проверку.