В Петербурге две девочки попали в реанимацию из центра психиатрии. Их нашли с ранами в туалете

Сотрудники правоохранительных органов выясняют, при каких обстоятельствах девочки школьного возраста получили ранения в Национальном медицинском исследовательском центре психиатрии и неврологии имени Бехтерева в Невском районе Петербурга.
Пациентки 16 и 12 лет с похожими ранами на руках и в тяжёлом состоянии поступили в детскую больницу имени Филатова накануне в десятом часу вечера, стало известно «Фонтанке» 18 июля. По предварительным данным, скорая забрала обеих из медцентра на улице Бехтерева, 3. Девочки вместе заходили в туалет, мотивы их действий устанавливают.
Младшая из Псковской области, старшая живёт в Тосненском районе Ленобласти.