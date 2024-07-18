    Сейчас

    +21˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +21˚C

    Пасмурно, Без осадков

    Ощущается как 22

    3 м/с, зап

    762мм

    76%

    Подробнее

    Пробки

    3/10

    usd88.09eur96.3

    В Петербурге две девочки попали в реанимацию из центра психиатрии. Их нашли с ранами в туалете

    3193
    3 комментария

    Сотрудники правоохранительных органов выясняют, при каких обстоятельствах девочки школьного возраста получили ранения в Национальном медицинском исследовательском центре психиатрии и неврологии имени Бехтерева в Невском районе Петербурга.

    Пациентки 16 и 12 лет с похожими ранами на руках и в тяжёлом состоянии поступили в детскую больницу имени Филатова накануне в десятом часу вечера, стало известно «Фонтанке» 18 июля. По предварительным данным, скорая забрала обеих из медцентра на улице Бехтерева, 3. Девочки вместе заходили в туалет, мотивы их действий устанавливают.

    Младшая из Псковской области, старшая живёт в Тосненском районе Ленобласти.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    Подросток пострадалРебенок в больницеПсихиатрическая больницаПсихиатрия
    ЛАЙК1
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ1
    ГНЕВ1
    ПЕЧАЛЬ4

    Комментарии 3

    C.B.18 Июл 2024 в 09:57
    Психические.
    +1−0
    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    3
    close