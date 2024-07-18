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    «Громкие звуки, которые было слышно в городе». В Крыму уничтожили 33 БПЛА и 10 безэкипажных катеров

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    Минобороны отчитывается об отражении ночных атак 18 июля. Дежурные средства ПВО уничтожили и перехватили 33 беспилотных летательных аппарата над Крымом и два над Брянской областью. В акватории Черного моря дежурные огневые средства уничтожили десять безэкипажных катеров, которые следовали к Крымскому полуострову.

    «Громкие звуки, которые было слышно в городе, — это наши военные отразили попытку атаки надводного беспилотника. БЭК уничтожен», — сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

    В Новороссийске в 5 утра звучала сирена «Внимание всем» в связи с атакой безэкипажных катеров, горожанам настоятельно советовали не выходить на открытое пространство у моря. В 7:25 сигнал отменили, проинформировал глава Новороссийска Андрей Кравченко.

    Губернатор Брянской области Александр Богомаз рассказал о двух сбитых над Брянским районом беспилотниках самолетного типа. Пострадавших, по его словам, нет, разрушений также не зафиксировано.

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