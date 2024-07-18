Водителя, протаранившего людную террасу кафе в Париже, задержали

Во Франции полиция задержала водителя, который сбил людей на террасе кафе в Париже и скрылся. Основной версией произошедшего рассматривают несчастный случай, не теракт.



Авария произошла в половине восьмого часа вечера 17 июля в 20-м округе Парижа. Автомобиль врезался в террасу ресторана Le Ramus недалеко от площади Гамбетта. После ДТП водитель скрылся. Его задержали позднее тем же вечером и поместили под стражу в участке, сообщает телеканал BFMTV со ссылкой на прокуратуру Парижа. До этого был задержан пассажир машины, у него оказались положительные анализы на алкоголь и наркотики.