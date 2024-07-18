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    Водителя, протаранившего людную террасу кафе в Париже, задержали

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    Скриншот видео с канала <a href="https://youtu.be/EHprwy-lyvU?si=TcRlnXqNGT3IrFJ4" class="_ io-leave-page" target="_blank">TF1 INFO</a> / YouTube
    Скриншот видео с канала TF1 INFO / YouTube
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    Во Франции полиция задержала водителя, который сбил людей на террасе кафе в Париже и скрылся. Основной версией произошедшего рассматривают несчастный случай, не теракт.

    Авария произошла в половине восьмого часа вечера 17 июля в 20-м округе Парижа. Автомобиль врезался в террасу ресторана Le Ramus недалеко от площади Гамбетта. После ДТП водитель скрылся. Его задержали позднее тем же вечером и поместили под стражу в участке, сообщает телеканал BFMTV со ссылкой на прокуратуру Парижа. До этого был задержан пассажир машины, у него оказались положительные анализы на алкоголь и наркотики.

    В результате ДТП один человек погиб и как минимум шестеро пострадали. Трое из них находятся в критическом состоянии, еще трое — в средней тяжести. По словам мэра округа, терраса была очень оживленной, так как погода хорошая. С очевидцами происшествия будут работать психологи, добавил он.

    Полиция склоняется к тому, что это было несчастным случаем. В настоящее время ведется проверка автомобиля. Расследование начато по фактам непредумышленного убийства, неумышленного причинения вреда здоровью и создания угрозы.

    Скриншот видео с канала <a href="https://youtu.be/EHprwy-lyvU?si=TcRlnXqNGT3IrFJ4" class="_ io-leave-page" target="_blank">TF1 INFO</a> / YouTube
    Скриншот видео с канала TF1 INFO / YouTube

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