Водителя, протаранившего людную террасу кафе в Париже, задержали

Во Франции полиция задержала водителя, который сбил людей на террасе кафе в Париже и скрылся. Основной версией произошедшего рассматривают несчастный случай, не теракт.
Авария произошла в половине восьмого часа вечера 17 июля в 20-м округе Парижа. Автомобиль врезался в террасу ресторана Le Ramus недалеко от площади Гамбетта. После ДТП водитель скрылся. Его задержали позднее тем же вечером и поместили под стражу в участке, сообщает телеканал BFMTV со ссылкой на прокуратуру Парижа. До этого был задержан пассажир машины, у него оказались положительные анализы на алкоголь и наркотики.
В результате ДТП один человек погиб и как минимум шестеро пострадали. Трое из них находятся в критическом состоянии, еще трое — в средней тяжести. По словам мэра округа, терраса была очень оживленной, так как погода хорошая. С очевидцами происшествия будут работать психологи, добавил он.
Полиция склоняется к тому, что это было несчастным случаем. В настоящее время ведется проверка автомобиля. Расследование начато по фактам непредумышленного убийства, неумышленного причинения вреда здоровью и создания угрозы.